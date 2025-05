Afrique: Projet PURPA - Une mission de supervision de la BAD à Madagascar

Une délégation conduite par Aminata Sow, chargée en chef de l'Agro-industrie de la Banque africaine de développement (BAD) était en mission de supervision du projet PURPA ou projet d'urgence de renforcement de la production alimentaire à Madagascar.

« Il s'agit d'un projet majeur mis en oeuvre par la Banque dans de nombreuses régions d'Afrique, et Madagascar en est l'un des bénéficiaires. Il est clair et tangible que le gouvernement malgache, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage a déployé des efforts considérables pour aider directement les agriculteurs des 21 régions d'intervention du projet. Le PURPA prendra fin le 31 décembre 2025. Ce qui a été constaté lors de cette mission de supervision, c'est que les résultats obtenus sont vraiment satisfaisants, tant en termes de renforcement de la production que de transformation des produits, même si de nombreux défis subsistent », a-t-elle exprimé.

Identifier les défis

Cette délégation de la BAD a d'ailleurs eu l'opportunité de rencontrer directement les bénéficiaires du projet, lors de sa visite en terre malgache. On peut citer entre autres, les producteurs d'Antsirabe et de Toliara 2 ainsi que les deux porteurs de projets ayant reçu des financements pour produire de l'huile alimentaire et de la farine, à savoir la société IMS à Antsirabe et Malakass à Toliara.

Il est à noter que la Banque a financé 11 projets de transformation agricole notamment la production de farine et de l'huile de qualité, à travers la mise en oeuvre du projet PURPA à Madagascar. Par ailleurs, cette mission de supervision vise non seulement à observer de près les réalisations mais aussi à identifier les défis tout en proposant des solutions concrètes pour renforcer les bases de la pérennité du projet, a-t-on appris.