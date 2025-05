Madagascar: MJS - Formation de 440 jeunes tuléarois dans divers domaines

La province de Tuléar accueille le programme « Mandrafitra ny ho avy » dans le cadre de la préparation au sommet Youth Connekt Africa. Depuis mardi, 440 jeunes issus de différents districts sont réunis dans la ville de Tuléar pour une formation de trois jours. À l'issue de cette session, ils seront désignés comme ambassadeurs de leur région lors du sommet prévu en novembre. Accompagnés par des professionnels, ces jeunes bénéficieront d'une formation dans les domaines de l'éducation, de l'entrepreneuriat, de la culture et du sport.

L'objectif est de leur permettre d'affronter l'avenir avec plus d'indépendance et de résilience, tout en valorisant le potentiel de la jeunesse malgache sur la scène internationale. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marson Moustapha, a procédé à l'ouverture officielle de cette formation.

Lors de son discours, il a souligné l'importance des jeunes dans le développement du pays, rappelant qu'ils représentent 70% de la population et que la majorité d'entre eux ont moins de 30 ans. « Il est essentiel de les soutenir activement afin qu'ils deviennent de véritables acteurs du développement », a-t-il déclaré. La cérémonie d'ouverture a également été honorée par la présence des représentants du PNUD, Fihariana, UNICEF et UNFPA, partenaires clés de ce programme, ainsi que par plusieurs personnalités et autorités locales.