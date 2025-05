Madagascar: Des consommateurs arrivés au bout de leur patience

Les manifestations des consommateurs de la Jirama continuent et ils expriment une exaspération grandissante qui restent pour le moment dans la limite du raisonnable. Aucune dégradation de biens matériels n'a lieu, mais l'attitude de ces hommes et de ces femmes descendant dans la rue à la tombée de la nuit montre qu'ils sont à bout de patience. Les explications fournies par la société d'État pour expliquer ces délestage et coupures d'eau sont tout à fait plausibles, mais les usagers ressentent dans leur chair les conséquences de ces perturbations quasi quotidiennes. Aucune solution n'est en vue dans l'immédiat pour mettre fin à cette situation.

Des consommateurs arrivés au bout de leur patience

Les aléas climatiques sont une réalité que l'on ne peut pas ignorer et la baisse du niveau d'eau du bassin qui alimente les turbines d'Andekaleka ne permet pas d'alimenter le RIA. L'ensoleillement insuffisant ne permet également pas d'utiliser à bon escient l'énergie solaire. La Jirama affirme donc qu'elle est impuissante et est obligée de procéder à ces délestages. Les consommateurs de plusieurs quartiers de la capitale en subissent les conséquences et n'arrivent plus à le supporter. C'est un cri de révolte qu'ils expriment tous les soirs.

Les délestages dits tournants durent plusieurs heures dans certains quartiers et empêchent les usagers de poursuivre leurs activités quotidiennes. Ils n'ont jamais été aussi pénalisés depuis que la pratique des délestages a été instaurée. Les manifestations sont elles aussi tournantes et ne faiblissent pas. C'est vers le pouvoir que les consommateurs se tournent. Pour le moment, ils ne voient rien venir. La mise en place d'un comité chargé de réguler les problèmes qui se posent a été décidée en Conseil des ministres, mais il faudra du temps pour qu'on puisse voir son efficacité. Les consommateurs supportent tant bien que mal ce qui leur arrive. Mais on ne sait pas jusqu'à quand ils le feront.