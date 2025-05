Madagascar: Semaine de la bible - Cinq conférences au programme

Dans le cadre de la semaine de la bible, cette année, du 10 au 14 juin 2025, une série de conférences se tiendra sur cinq jours. Pendant 90 minutes, des thèmes variés autour de la bible, des saintes Ecritures et leurs liens avec la vie actuelle et l'environnement de vie des chrétiens.

Le 10 juin, la séance qui se tiendra à l'EKAR Faravohitra, abordera avec le pasteur Rakotonavalona Maholy et le révérend père Randriamiarantsoa Thierry, la question de la bible et du développement. Le lendemain, 11 juin, le pasteur Dr Andrianjaka Olivier et le révérend Rakotoarisoa Jeannot aborderont le thème des saintes Ecritures et de l'éducation dans le cercle familial, au FLM 67ha.

Le 12 juin à l'église anglicane EEM Ambohimanoro, le pasteur Ravelosoa Mickael et le Dr Rakotoarison Zo Ramiandra aborderont le thème de la bible et de la technologie. Le 13 juin, le temple FJKM Ambatonakanga accueillera la conférence animée par le pasteur Andrianaivoravelona Adolphe et Rabenjarisolo Fabrice sur le thème des pouvoirs des paroles de Dieu, et enfin le 14 juin au Rhefi Androndrakely, le pasteur Ravoahangy Faly et le Rabenifara Désiré aborderont le thème de la bible, du leadership et du management. Toutes les séances débutent à 17 heures.