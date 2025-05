Madagascar: Andry Rajoelina à Dubaï - « Le pays est prêt à accueillir les investisseurs émiratis »

Le point fort du « Business Forum » a été le message du président de la République à l'adresse du secteur privé des Émirats Arabes Unis et des nombreux opérateurs malgaches présents au Dubaï Chambers.

Coopération

« Ce Forum marque une étape importante dans le renforcement des relations économiques entre nos deux pays ». C'est ce qu'a déclaré d'emblée le numéro Un malgache à l'occasion de l'ouverture du « Business Forum » Madagascar - Dubaï. Abondant ainsi dans le sens du discours du président de la Chambre de Commerce de Dubaï, le Sultan Bin Saeed Al Mansoori qui a déclaré l'instant d'avant que le « Forum va apporter une autre dimension à notre coopération ». Qui plus est, après l'ouverture de la liaison aérienne entre Dubaï et Antananarivo à travers la compagnie Emirates qui effectue six vols par semaine.

Potentiel

« Madagascar est une destination importante pour nous de par son potentiel qui va des mines à la pêche, en passant par les finances, l'agriculture », a-t-il souligné. En faisant savoir que « Dubaï importe 80% de sa nourriture notamment la viande et les fruits ». Une manière de dire que c'est une opportunité d'affaires pour les opérateurs malgaches venus participer au Forum. Et d'ajouter même que Dubaï est prêt à les soutenir.

Bienvenus

Le ministre David Ralambofiringa d'inviter en retour le secteur privé de Dubaï à « investir à Madagascar ». Et ce, après avoir exposé les potentialités de la Grande Ile dont les minerais rares comme le cobalt et le nickel, le textile à travers l'AGOA, l'écotourisme, l'agribusiness (vanille, girofle, letchis, huiles essentielles...). « Vous êtes les bienvenus à Madagascar », a-t-il lancé à l'endroit des investisseurs émiratis. La DG de l'EDBM, Josielle Rafidy d'assurer que son organisme est là pour la promotion des investissements et l'instauration d'un climat des affaires propice. Et de présenter plusieurs projets d'investissement dans les domaines de l'agro-industrie, l'économie bleue, les infrastructures (extension et modernisation de ports et aéroports), l'énergie..

Appel

« Madagascar est en chantier. Du Nord au Sud, d'Est en Ouest », a fait remarquer le président Andry Rajoelina. « Nous avons besoin de partenaires techniques et financiers », a-t-il ajouté. Avant de déclarer que « Madagascar est prêt à accueillir les investisseurs émiratis ». Il s'engage personnellement à ce que chaque investisseur émirati soit écouté et accompagné. « Ensemble, construisons des partenariats durables. Ensemble, transformons le potentiel de Madagascar en prospérité partagée. Ensemble, écrivons une nouvelle page de coopération ». Cet appel du président Andry Rajoelina s'adresse aussi bien aux investisseurs émiratis qu'aux opérateurs malgaches présents au « Business Forum » Madagascar - Dubaï.