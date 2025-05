Tunisie: Tourisme - Vague de licenciements suite à la réforme du code du travail

Mohamed Barakati, Secrétaire Général Adjoint de la Fédération Générale du Tourisme, de l'Artisanat et du Commerce, a confirmé qu'une vague de licenciements a récemment frappé le secteur du tourisme dans plusieurs régions. Cette mesure vient en réponse à la prochaine révision du code du travail, qui prévoit des changements dans les contrats de travail des employés.

Selon Barakati, tel que rapporté par le site Echaab News, entre 400 et 500 employés dans des établissements hôteliers ont été licenciés. Cette opération a eu lieu dès le début des discussions sur les amendements et leur examen à l'Assemblée des Représentants du Peuple, les employeurs ayant pris les devants en renvoyant tout travailleur non encore titularisé.

Medenine et Djerba ont également connu le licenciement d'environ 250 travailleurs, tandis qu'à Nabeul, entre 400 et 500 employés ont été mis au chômage.

Mohamed Barakati a exhorté le Ministère des Affaires Sociales et les inspections du travail à publier une clarification ou un communiqué concernant la situation dans plusieurs entreprises du secteur privé, en particulier dans le secteur du tourisme. Il a souligné que cette vague de licenciements a débuté pour éviter la régularisation de la situation des contractuels conformément à la nouvelle loi du travail.

M. Barakati a estimé que les amendements concernant les contrats à durée déterminée sont acceptables et positifs pour les employés. Cependant, il a regretté que certains employeurs aient tenté de contourner la loi en licenciant des employés avant la promulgation de la nouvelle législation. Il s'est interrogé sur le rôle du Ministère des Affaires Sociales et de l'inspection du travail pour prévenir ces licenciements qui se sont multipliés et ont nui aux employés.

D'autres statistiques confirment que cette vague de licenciements a également affecté plusieurs autres secteurs.