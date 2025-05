Afrique: Journée du continent - La Tunisie réaffirme son attachement à l'unité et à la souveraineté du continent

À l'occasion de la Journée de l'Afrique, célébrée chaque 25 mai, et qui marque cette année le 62e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité Africaine, la Tunisie a réaffirmé son engagement constant à renforcer les liens de fraternité et de coopération avec les pays africains, dans le respect mutuel, la solidarité et les intérêts communs.

Dans une déclaration publiée mardi soir, le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a souligné la détermination de la Tunisie à défendre les positions africaines communes, en particulier le droit des peuples africains à construire une Afrique sûre, unie, stable et prospère, libérée des séquelles du colonialisme, qu'il soit ancien ou moderne.

La Tunisie a rappelé que le projet d'unité voulu par les pères fondateurs africains tarde encore à se concrétiser, entravé par des ingérences extérieures et un processus d'intégration économique inabouti. L'aspiration à une Afrique souveraine, libre de ses décisions et capable de gérer ses ressources naturelles reste un objectif fondamental pour le continent.

Renforcer la dimension africaine a toujours été un pilier de la politique étrangère tunisienne, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral. Sur le plan bilatéral, la Tunisie œuvre à intensifier sa coopération avec les pays du continent dans les domaines politique, économique, académique et culturel, dans une logique de coopération Sud-Sud dynamique et efficace.

Sur le plan multilatéral, la Tunisie s'est distinguée depuis les années 1960 par sa participation active aux opérations de maintien de la paix en Afrique. Elle a également soutenu, lors du Sommet de l'Avenir (New York, septembre 2024), la revendication légitime du continent pour un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et pour une réforme équitable du système financier international.

Lors des récentes rencontres africaines et euro-africaines, notamment au Sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba (février 2025) et lors de la Réunion ministérielle UA-UE à Bruxelles (mai 2025), la Tunisie a réaffirmé son rôle de pont entre l'Afrique, le monde arabe et la Méditerranée.

Insistant sur le caractère profondément africain de son identité, la Tunisie a mis en avant l'importance de renforcer l'unité et la solidarité africaine, pour assurer une meilleure représentation du continent dans les instances internationales, et participer activement à la refondation d'un ordre mondial plus juste.

Enfin, la Tunisie a exprimé son espoir de voir les conflits qui affectent certains pays africains résolus, en soulignant les conséquences de ces crises sur la sécurité régionale et sur l'accroissement de la migration irrégulière, souvent exploitée par les réseaux de criminalité transfrontalière.

Elle réitère à cet effet sa volonté de promouvoir une approche globale, solidaire et participative face au phénomène migratoire, fondée sur le partage équitable des responsabilités entre pays d'origine, de transit et de destination, dans le respect de la dignité des peuples africains.