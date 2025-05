Tunisie: L'ANF prépare le terrain pour les réseaux 5G privés

Les opportunités économiques, industrielles et sociétales offertes par les réseaux 5G privés ont été au coeur d'un workshop organisé mercredi à Tunis par l'Agence Nationale des Fréquences (ANF).

Contrairement aux réseaux publics opérés à grande échelle avec des services standardisés et une gestion centralisée, les réseaux 5G privés sont des infrastructures de communication dédiées, conçues pour répondre à des besoins spécifiques. Ils offrent une sécurité renforcée, une flexibilité avancée, un haut débit, une faible latence et une fiabilité accrue.

Le marché mondial de la 5G privée est en pleine croissance, porté par la demande d'entreprises et d'industriels en quête de solutions de connectivité haute performance. En Tunisie, cette croissance pourrait être soutenue par la mise à disposition de bandes de fréquences spécifiques, attribuées par l'ANF, régulateur national du spectre radioélectrique.

À travers ce workshop intitulé « Déploiement et opportunités des réseaux privés 5G », l'ANF souhaite initier une réflexion collective autour de l'usage sécurisé et efficace des réseaux 5G privés dans les secteurs public et privé. L'objectif est de poser les bases d'une stratégie cohérente pour leur déploiement, en clarifiant les aspects techniques, les bandes disponibles, les acteurs concernés et les modalités d'attribution des fréquences.

L'atelier a également été l'occasion de lancer un dialogue national sur l'utilisation de la bande 3300-3400 MHz, jugée cruciale pour les futurs réseaux 5G privés. L'ANF entend ainsi définir les meilleures conditions d'exploitation de cette ressource tout en assurant une gestion optimale et équilibrée du spectre.

Sana Souai, chef du service Développement du Réseau de Contrôle à l'ANF, a souligné que les réseaux 5G privés constituent « une véritable révolution dans les communications mobiles, au service de la productivité, de la sécurité et de l'innovation industrielle ». Elle a rappelé le lancement, en mars dernier, d'une consultation sur l'attribution de la bande 3,3-3,4 GHz, qui a mis en lumière un intérêt croissant pour le développement local de la 5G privée.

Les résultats de cette consultation montrent que cette technologie offre de réelles perspectives pour l'industrie, mais nécessitera une approche progressive, expérimentale et encadrée afin d'adapter le cadre réglementaire et préserver les usages existants. Certains opérateurs estiment d'ailleurs qu'ils devraient être prioritaires dans la mise en oeuvre des réseaux privés, que ce soit via un spectre dédié ou à travers leurs ressources actuelles.