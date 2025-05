Maroc: L'ONEE obtient un financement de 300 millions d'euros pour renforcer son réseau électrique

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) a annoncé, jeudi, un nouveau financement de 300 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque allemande de développement (KfW) et l'Union européenne (UE), pour renforcer son réseau électrique.

Ce financement s'inscrit dans le cadre d'une visite de haut niveau conduite par Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI, Christiane Laibach, membre du directoire de la KfW et Daniele Dotto, chef de la délégation-adjoint de l'UE, sur le site du parc éolien de Jbel Lahdid de 270 MW, réalisé par l'ONEE, dans la province d'Essaouira, a indiqué un communiqué conjoint.

Il vise à améliorer l'intégration des énergies renouvelables à travers le renforcement du réseau électrique du Maroc, dans le cadre de leur coopération stratégique pour soutenir la transition énergétique du Royaume.

Ainsi, le nouveau financement, structuré et conduit par la BEI (170 millions d'euros) aux côtés de la KfW au nom du gouvernement allemand (130 millions d'euros), soutiendra une série d'investissements, à réaliser par l'ONEE, destinés à moderniser et étendre le réseau national de transport d'électricité sur 731km, permettant l'augmentation de la capacité d'évacuation du réseau de transport de 1850 Mega Volt Amper.

L'objectif est de faciliter l'intégration de nouvelles capacités renouvelables dans le système électrique et d'accompagner l'ONEE dans son rôle de gestionnaire du réseau, en appui aux objectifs énergétiques et climatiques du Maroc, rapporte la MAP.

Ces investissements contribueront à améliorer la sécurité d'approvisionnement, à réduire les émissions de gaz à effet de serre (390.000 t CO2e/an à l'horizon 2030) et à stimuler la croissance dans plusieurs régions du pays, tout en renforçant la résilience du réseau national face à l'augmentation de la demande et aux aléas climatiques.

Ce nouveau financement s'inscrit dans une dynamique ambitieuse portée par l'ONEE, acteur majeur de la transition énergétique du Royaume, souligne la même source, révélant que l'Office a engagé un plan d'équipement de 220 milliards de dirhams à l'horizon 2030, dont 177 milliards destinés au secteur électrique, visant à porter la capacité installée en énergies renouvelables à 56% d'ici fin 2027.

Parmi les projets structurants figurent le développement de 12,5 GW de capacités renouvelables additionnelles, le renforcement du réseau de transport sur plus de 700 km, et la mise en oeuvre d'une autoroute électrique de 3000 MW d'une longueur de 1400 km entre le Sud et le Centre du Royaume. Ces investissements renforcent la sécurité énergétique du pays, soutiennent la décarbonation de l'économie et positionnent le Maroc comme un modèle régional en matière d'énergie durable.

Mis en service en octobre 2024, le parc éolien de Jbel Lahdid est le quatrième projet du Programme intégré de l'énergie éolienne de 1000 MW, note-t-on de même source, rappelant que ce projet a été cofinancé par des prêts de 200 millions d'euros chacun de la BEI et de la KfW au nom du gouvernement allemand, ainsi qu'une subvention de 15 millions d'euros de l'UE.

Doté d'une capacité de 270 MW, le parc devrait produire environ 952 GWh d'électricité renouvelable par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 1,2 million d'habitants. Il illustre l'impact concret de la coopération européenne dans la mise en oeuvre des engagements climatiques du Royaume.

Cette initiative démontre la capacité de l'équipe Europe à mobiliser des ressources financières et techniques cohérentes avec les priorités de ses partenaires, en parfaite adéquation avec le Partenariat vert Maroc-UE, le Pacte vert pour l'Europe et les ambitions marocaines de transition énergétique. Par ailleurs, le prêt de la BEI bénéficie d'un appui de l'UE, qui, à travers son dispositif de garantie, améliore ainsi les conditions de financement et renforce l'impact de l'opération.

En parallèle, la BEI et la KfW ont conclu un accord de coopération renforcée dans le cadre de l'initiative de délégation réciproque (Mutual Reliance Initiative - MRI), qui confie à la BEI le rôle de chef de file pour l'instruction et le suivi du projet. Ce mécanisme permet de simplifier les procédures pour les autorités marocaines et d'assurer une mise en oeuvre plus rapide, coordonnée et efficace des opérations cofinancées.

Ce rôle s'inscrit dans une relation de confiance construite sur la durée entre la BEI et l'ONEE, avec 23 projets déjà financés conjointement. Il reflète une volonté partagée de renforcer l'impact des investissements en faveur d'un système énergétique plus durable, résilient et inclusif.

Dans ce sens, M. Tsakiris a relevé que le parc de Jbel Lahdid illustre la solidité du partenariat entre le Maroc et les institutions européennes en matière de transition énergétique. "Avec ce nouvel appui de 170 millions d'euros, nous soutenons l'extension du réseau électrique national, un levier essentiel pour renforcer le lien entre production d'énergie verte et infrastructures de transport d'électricité, au service d'une transition énergétique durable et du développement du pays", a-t-il souligné.

Et d'ajouter qu'en assumant le rôle de chef de file dans le cadre de l'initiative de délégation réciproque, la BEI s'appuie sur trois décennies de coopération avec l'ONEE pour offrir un cadre de partenariat plus efficace et mieux coordonné. "C'est un exemple concret de l'approche Team Europe au service de nos clients", a-t-il affirmé.

Pour sa part, l'ambassadrice de l'UE, Patricia Llombart Cussac, a indiqué que "ce programme est une nouvelle démonstration des réalisations concrètes de notre Partenariat vert Maroc-UE et de l'engagement continue de l'équipe Europe dans le financement de ces infrastructures clés pour la transition énergétique marocaine".

De son côté, l'ambassadeur de l'Allemagne, Robert Dölger, a assuré que l'Allemagne et le Maroc ont construit un partenariat solide et de confiance dans le secteur de l'énergie, qui constitue un modèle de coopération internationale en matière de climat et de développement durable.

"Avec cet accord de cofinancement, nous franchissons une nouvelle étape majeure vers la réalisation de nos objectifs climatiques ambitieux", a-t-il relevé, poursuivant qu'ensemble "nous transformons une vision politique partagée en actions concrètes - à travers des investissements communs dans l'énergie solaire, l'éolien et le développement des réseaux électriques".

Grâce à cet accord, l'Allemagne contribue désormais à hauteur de plus de 3 milliards d'euros à la transition énergétique et à la résilience climatique au Maroc, a-t-il noté, ajoutant que ce partenariat renforce la responsabilité globale et ouvre la voie vers un avenir plus vert et plus résilient.

Pour sa part, Christiane Laibach, membre du Directoire du groupe KfW, a souligné que le Programme d'intégration des énergies renouvelables de 130 millions d'euros est une étape importante dans l'engagement continu en faveur de la transition énergétique au Maroc, notant qu'il soutient la création d'un réseau électrique numérique et robuste pour un avenir dans lequel la majorité de l'électricité proviendra de sources renouvelables.

Les partenariats fiables à long terme, comme celui conclu avec le Maroc et l'ONEE, sont essentiels pour réaliser la transition vers une économie verte, a-t-elle fait savoir, précisant que la KfW soutient la contribution du Maroc à la protection internationale du climat et ouvre des opportunités pour l'industrie allemande et européenne.

Le directeur général de l'ONEE Tarik Hamane, a, à son tour, indiqué que "sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc poursuit résolument sa transition énergétique vers un modèle durable et inclusif", considérant que le nouveau financement de 300 millions d'euros, mobilisé par la Banque européenne d'investissement, la KfW et l'UE, témoigne de la solidité de nos partenariats stratégiques et de la confiance accordée à l'ONEE.

Ce soutien contribuera aux efforts consentis afin d'accélérer la modernisation et le renforcement de notre réseau électrique national, facilitant ainsi l'intégration de nouvelles capacités d'énergies renouvelables, a noté M. Hamane, ajoutant qu'avec une capacité installée de 12 GW, dont plus de 45% issue des énergies renouvelables, et un réseau de transport de plus de 30.000 km, l'ONEE s'engage pleinement à atteindre les objectifs nationaux en matière d'énergies renouvelables à l'horizon 2030.

Ces avancées renforcent la position du Maroc en tant que carrefour énergétique incontournable entre l'Afrique et l'Europe et leader régional et continental en matière de transition énergétique, contribuant activement à la sécurité énergétique, à la décarbonation de l'économie et au développement durable du Royaume, s'est-il félicité.