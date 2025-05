Congo-Brazzaville: Assainissement - Le Japon va fournir du matériel au pays

En séjour de travail au Japon, le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a signé le 27 mai, à Tokyo, un accord de principe d'acquisition des équipements avec Japanese international coopération système (JICS), l'agent d'achats du gouvernement japonais.

L'accord prévoit l'acquisition du matériel d'assainissement et d'entretien routier de la ville de Pointe-Noire et pourrait également s'étendre jusqu'à Brazzaville concernant l'entretien des voiries urbaines. Pour le ministre Juste Désiré Mondelé, il s'agit d'un projet concret qui permettra à la ville océane de bénéficier d'un lot de matériel d'assainissement et d'entretien des routes.

« Ces engins que nous espérons arriver rapidement à Pointe-Noire vont soulager la population. Mais au-delà, nous allons aussi voir dans quelle mesure nous pourrons commander des engins auprès des sociétés Saki et Komatsu pour renforcer le parc de Brazzaville puisque la ville capitale a aussi des problèmes de logistique », a souligné le ministre en charge de l'Assainissement urbain.

Une fois acquis, ces engins permettront le ramassage des déchets et l'entretien des voiries urbaines. « Nous avons une société qui va intervenir dans le ramassage des déchets, autant en ce qui concerne l'entretien des routes. Nous avons besoin que les services municipaux soient impliqués 24h/24. Donc, cette rencontre a été nécessaire puisqu'elle nous a permis de renforcer notre parc technique en ce qui concerne l'entretien des routes », s'est réjoui Juste Désiré Mondelé. Il a, par ailleurs, visité les firmes Komatsu et Sakai pour se convaincre de la qualité et de la quantité des engins de génie civil qui arriveront prochainement à Pointe-Noire.

Un accord de principe et une démarche positivement salués par le vice-président de JICS, Higuchi Seiichi. « Nous avons discuté des problèmes de la République du Congo et nous les avons bien compris. Nous voudrions contribuer pour trouver des solutions à ces problèmes », a-t-il dit.

Le Congo invité à intégrer la plateforme ACCP

Auparavant, le ministre Juste Désiré Mondelé a été reçu le 26 mai en audience par le ministre d'Etat japonais, en charge de l'Environnement, Hiroshi Nakada. Les deux personnalités ont parlé de la coopération décentralisée entre les villes japonaises et congolaises, notamment Brazzaville et Pointe-Noire du côté congolais, Tokyo et Nord de Yokohama pour le Japon.

« Nous avons jeté les bases solides d'une coopération décentralisée entre les villes du Japon et les villes congolaises. Le ministre d'Etat a invité le Congo à intégrer la Plateforme africaine des villes propres (ACCP), un réseau de partage des connaissances et de promotion des investissements visant à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) liés aux déchets d'ici à 2030 dans une Afrique en pleine urbanisation », a expliqué le ministre congolais.

Le Congo devrait donc faire partie de cette plateforme créée en 2017 à Maputo, au Mozambique, pour figurer parmi les pays africains qui, d'ici à 2030, réaliseront des villes propres et saines et atteindront les ODD en matière de gestion des déchets. En effet, l'ACCP est créée pour aider les pays et les villes d'Afrique à trouver leurs propres mesures et solutions pour une gestion rationnelle des déchets et la réalisation des ODD.

Hiroshi et Juste Désiré Mondelé ont, enfin, souhaité créer les possibilités de jumelage entre les villes de deux pays. « Nous sommes très satisfaits et contents de voir le progrès de cette coopération et espérons qu'au grand rendez-vous d'août, le Congo sera représenté au plus haut niveau de la coopération. C'est une occasion de plus pour dynamiser, renforcer cette coopération entre le pays du soleil levant et la République du Congo », a conclu le chef de la délégation congolaise.