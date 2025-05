Ile Maurice: Padayachy nie avoir forcé la main à l'ancien gouverneur de la BoM

Nouveau rebondissement dans l'affaire du prêt controversé de Rs 45 millions accordé à Menlo Park Ltd par la Mauritius Investment Corporation (MIC). L'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, a de nouveau été interrogé par les enquêteurs de l'Anti Money Laundering Unit (AMLU), hier.

Accompagné de son avocat, Me Raouf Gulbul, il a répondu à une série de questions portant notamment sur son rôle dans le processus d'approbation du prêt et ses liens avec les dirigeants de Menlo Park, Stéphane et Mary-Queenie Adam. L'AMLU s'intéresse particulièrement aux échanges téléphoniques entre Renganaden Padayachy, les deux dirigeants de Menlo Park et Harvesh Seegolam, alors gouverneur de la Banque de Maurice (BoM). Ces communications pourraient faire la lumière sur les circonstances ayant mené à l'approbation d'un prêt initialement rejeté.

Harvesh Seegolam aurait affirmé aux autorités qu'il avait été soumis à des pressions verbales, «persistantes et des mots déplacés» de la part de Renganaden Padayachy afin d'accélérer l'examen du projet Pulse Analytics porté par les Adam. L'ex-gouverneur de la BoM a également soutenu que l'ex-ministre des Finances aurait eu un ton menaçant et des propos vulgaires pour le contraindre à valider l'accélération du dossier. Il a précisé que la rencontre officielle avec les dirigeants de Menlo Park s'était tenue le 14 septembre 2024, à la suite d'insistances répétées pour la présentation du projet. Harvesh Seegolam aurait précisé avoir eu les numéros de téléphone des Adam à travers Ziyad Bundhun, le conseiller financier de Menlo Park, et que c'était Renganaden Padayachy qui lui aurait dit de prendre le numéro des Adams de ce dernier.

Lors de son interrogatoire hier, Renganaden Padayachy a fermement nié avoir exercé quelque pression que ce soit sur Harvesh Seegolam. Il a également réfuté tout usage de langage inapproprié, qualifiant les allégations de «mensongères» et affirmant qu'il n'avait joué aucun rôle dans la validation du dossier. «Je n'ai eu aucune discussion houleuse avec M. Seegolam», a-t-il soutenu devant les enquêteurs, ajoutant qu'il n'avait pas donné d'instruction particulière concernant le projet de Menlo Park.

Le prêt de Rs 45 millions à Menlo Park Ltd, octroyé en 2024, avait d'abord été rejeté avant d'être finalement approuvé dans des circonstances troubles. Peu après le décaissement, Rs 10,2 millions ont été directement transférées sur les comptes personnels de Stéphane et Mary-Queenie Adam. Le solde, soit Rs 34,8 millions, a été gelé en fin d'année par une banque commerciale. Deux hauts cadres ont déjà été arrêtés dans le cadre de cette affaire : Harvesh Seegolam et Jitendra Bissessur, ancien Chief Executive Officer de la MIC. Tous deux sont poursuivis pour conspiration en vue de frauder.