Ile Maurice: Les voix mauriciennes s'élèvent sur la scène mondiale

C'est dans une ambiance vibrante et riche en émotions que s'est déroulée, le 18 mai, la sixième édition de la finale mauricienne du concours international «Cultures of China Water Cube Cup» au Noah Wealth and Business Center, à Jinfei. Organisé par The Chinatown Foundation, en collaboration avec le Centre culturel chinois, cet événement a également marqué le 15e anniversaire de ce concours placé sous le thème «Gathering together at the Water Cube for 15 years», mettant en lumière la richesse des échanges culturels et les talents vocaux mauriciens dans l'interprétation de chansons en mandarin.

Le concours, ouvert à tous les Mauriciens, a rassemblé 20 participants : 12 dans la catégorie Jeune (12-18 ans) et huit dans la catégorie Adulte (moins de 45 ans). Après des prestations impressionnantes, le palmarès 2025 est le suivant :

Catégorie Jeune

1e place : Gwenaelle Sephora Rabot

2e place : Marie Eugenie Chan Koop Man

Catégorie Adulte

1e place : Lea Yeung Ching Yung

2e place : Billy Bi

Prix «Best Promising Singer»

Jeune : Candice Wen Xin How Yam Tseung

Adulte : Liu Jiayi

Pionnière dans la promotion de la culture et du dialogue entre les communautés, l'ONG The Chinatown Foundation multiplie depuis des années les initiatives pour rassembler les Mauriciens autour de l'art et de la musique. Forte de la diversité de ses membres et avec plus de 500 événements organisés en cinq ans, la fondation a une nouvelle fois prouvé son engagement pour l'excellence culturelle.

La cérémonie a été honorée par la présence de plusieurs personnalités, soulignant l'importance de cette manifestation dans le renforcement des liens entre Maurice et la Chine. Notamment Robert Hungley, vice-président de la République, Eddy Boissezon, ex-vice-président de la République, Huang Shifang, ambassadrice de la République Populaire de Chine à Maurice, Ranjiv Woochit, ministre des Collectivités locales, et plusieurs membres du Parlement.

Les finalistes mauriciens se préparent désormais à représenter Maurice à la finale internationale du Water Cube Cup, qui se tiendra en ligne depuis Pékin, et réunira des talents issus de plus de 30 pays. Une occasion exceptionnelle pour nos artistes de se produire sur la scène mondiale et de faire rayonner notre île à l'international.