Ile Maurice: Ravin Bissonauth, maire de Curepipe - «Ma porte sera toujours ouverte»

interview

Dhaneshwar (Ravin) Bissonauth, le nouveau maire élu de Curepipe, a prêté serment le 15 mai. Il est là pour rétablir et servir la ville avec une nouvelle vision et de nouveaux changements. Ses priorités : la propreté, la sécurité, l'attrait économique et culturel.

Quelles sont les priorités sur lesquelles vous envisagez de vous concentrer durant votre mandat ?

Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un profond sentiment de responsabilité -- et un engagement ferme pour changer notre ville. Curepipe, autrefois connue sous le nom de «Ville Lumière», est malheureusement devenue l'ombre de ce qu'elle était. Au cours des dix dernières années, notre ville a été négligée. Les rues sont jonchées de déchets, les espaces publics sont délabrés, et l'esprit de fierté s'est effrité. Curepipe est, franchement, devenue une poubelle. Cela doit cesser.

Ma mission est claire : restaurer une ville propre, verte et vibrante, digne de ses habitants. Nous lancerons une campagne de nettoyage intensive, améliorerons les services de collecte des déchets, et renforcerons la lutte contre les décharges illégales. Les parcs et espaces publics seront réhabilités, et nous investirons dans des projets d'embellissement qui reflètent notre patrimoine et notre culture. Cependant, cette transformation ne peut se faire sans les citadins. En tant que résidents, commerçants et citoyens, nous devons tous prendre soin de notre environnement et travailler main dans la main pour le protéger.

Comment comptez-vous relever les défis liés aux infrastructures urbaines, tels que l'entretien des routes et les transports publics ?

Je m'engage à relever les défis liés à l'infrastructure urbaine par une approche globale et durable. Pour améliorer l'entretien des routes, nous prévoyons de mettre en place un calendrier régulier d'inspections et de réparations, afin de les maintenir en bon état et de minimiser les disruptions pour les résidents et les visiteurs. Nous explorerons également des matériaux et des techniques innovants pour prolonger la durée de vie de nos routes et réduire les coûts à long terme.

Je suis en train de réaliser des travaux d'asphaltage. Dans la nuit du mardi 22 mai, j'étais à Eau-Coulée, où la route était en cours de reconstruction. Ce projet, qui prend habituellement cinq ans, je vais le terminer en seulement cinq mois. Par exemple, la rue Taukoor et la rue Notre Dame ont été construites en peu de temps.

Concernant les transports publics, notre objectif est d'améliorer l'efficacité, la sécurité et l'accessibilité du système existant. Nous envisageons de moderniser les véhicules de transport en commun, d'étendre les itinéraires vers les zones peu desservies et d'introduire des options écologiques. De plus, nous investirons dans l'amélioration des trottoirs et des pistes cyclables afin de promouvoir des modes de transport alternatifs et durables.

Y a-t-il des projets visant à améliorer les équipements et services publics ?

Plusieurs projets sont en cours, notamment le développement d'un centre de transport moderne pour faciliter les connexions et la rénovation des espaces publics clés afin d'améliorer la qualité de vie urbaine. Grâce à ces initiatives, nous aspirons à faire de Curepipe une ville plus accessible, sûre et dynamique pour tous ses habitants et visiteurs. Cependant nous aurons besoin du soutien du ministère des Transports terrestres, en attendant également le Budget 2025-26, le 5 juin.

Comment envisagez-vous de traiter les problématiques de gestion des déchets et de pollution ?

L'un des enjeux les plus urgents que nous devons relever concerne l'état de Résidence Malherbes, un quartier qui a souffert de négligence au cours des dix dernières années. Cette zone est devenue un symbole de délabrement urbain, avec des buissons denses qui envahissent les rues, créant des cachettes pour les criminels et rendant la surveillance difficile. Les bâtiments abandonnés et en ruine ajoutent à l'aspect délabré du quartier. La rivière est fortement polluée, contaminée par des déchets, des produits chimiques et de l'eau stagnante, ce qui représente un danger pour la santé des habitants et de la faune.

Les maisons de Résidence Malherbes sont souvent en mauvais état, beaucoup manquent d'assainissement adéquat et d'infrastructures de base. Malheureusement, cette zone est devenue un refuge pour des trafiquants de drogue et des criminels, avec certains prisonniers et délinquants qui se déplacent librement, constituant une menace pour la sécurité. Beaucoup de rues ne sont pas éclairées la nuit, ce qui augmente le risque d'actes de violence ou d'accidents. L'environnement est dangereux, avec des lampadaires cassés et une police insuffisante, laissant les habitants vulnérables face à la violence et aux activités illicites. La présence de gangs de trafiquants et de criminels a créé un climat de peur, décourageant l'engagement communautaire et le développement.

Cet environnement négligé met en danger non seulement les habitants, mais réduit aussi la qualité de vie. Je promets de mener des opérations de nettoyage approfondies, d'améliorer les infrastructures et de renforcer la loi et l'ordre à Résidence Malherbes. Nous travaillerons avec les autorités locales, les leaders communautaires et les services sociaux pour restaurer la sécurité, l'hygiène et la dignité dans ce quartier, afin d'assurer un avenir de progrès et de bien-être pour tous les résidents de notre ville.

Quelles stratégies mettrez-vous en oeuvre pour stimuler le commerce local et attirer de nouvelles entreprises ?

Je vais revitaliser notre chère ville et en faire un centre dynamique pour le commerce local et les nouvelles entreprises. Pour y parvenir, nous adopterons une approche stratégique qui combine collaboration, innovation et patience. Actuellement, notre développement dépend fortement du soutien du gouvernement central. Nous attendons avec impatience le Budget, qui nous offrira de nouvelles opportunités pour solliciter des ressources et des initiatives afin de dynamiser notre économie locale. Pour garantir la transparence et la participation de la communauté dans la gouvernance de la ville, je travaille en collaboration avec tous mes conseillers.

En attendant, nous nous concentrerons sur la création d'un environnement favorable aux affaires en simplifiant les permis, en réduisant les obstacles bureaucratiques et en offrant des incitations aux entrepreneurs et aux petites entreprises. Nous travaillerons également en étroite collaboration avec les chambres de commerce locales et les associations professionnelles pour identifier leurs besoins et élaborer des programmes de soutien adaptés.

De plus, nous avons pour objectif de promouvoir Curepipe comme une destination attractive pour l'investissement à travers des campagnes de marketing et des partenariats. Notre but est de satisfaire tout le monde en équilibrant les actions immédiates avec une planification à long terme, afin que notre ville devienne un centre économique florissant. Avec patience, collaboration et détermination, Curepipe prospérera et bénéficiera à tous ses habitants.

Quelles mesures seront prises pour renforcer la sécurité et réduire la criminalité ?

Curepipe a été négligée, et malheureusement, cette négligence a entraîné une hausse de la criminalité, du trafic de drogue et une dégradation de la qualité de vie. Nous ne pouvons pas ignorer la pourriture qui s'est installée dans nos rues.

Une préoccupation urgente concerne la présence de marchands ambulants et de vendeurs de rue près de la gare du Sud, qui vendent des stupéfiants à des collégiens. Nous avons également vu des trafiquants circuler librement, mettant en danger notre jeunesse et notre communauté. Cette situation exige une action immédiate. Pour y faire face, nous collaborons étroitement avec la police pour intensifier les patrouilles et la surveillance dans les zones vulnérables. Je travaille aussi sur un dossier complet avec la police pour élaborer des stratégies et mettre en oeuvre des interventions ciblées contre le trafic de drogue et la criminalité de rue.

Cependant, la sécurité ne relève pas uniquement de la responsabilité de la police ; c'est une tâche partagée. Les parents doivent jouer leur rôle en alertant leurs enfants sur les dangers extérieurs et en favorisant une communication ouverte. La prévention commence à la maison.

Y a-t-il de nouvelles initiatives prévues pour améliorer la réponse d'urgence et la préparation aux catastrophes ?

Nous prévoyons d'améliorer notre réponse d'urgence et notre préparation aux catastrophes. Nous établirons une meilleure coordination entre les autorités locales, les services d'urgence et les organisations communautaires pour garantir des réponses rapides et efficaces en cas de crise. Des sessions de formation et des campagnes de sensibilisation seront organisées afin que les habitants sachent comment agir en cas d'urgence.

Curepipe possède une histoire riche et un patrimoine culturel. Comment envisagez-vous de promouvoir le tourisme, les activités culturelles et de mettre en valeur le patrimoine ?

Curepipe possède une riche histoire et un patrimoine culturel vibrant qui méritent d'être célébrés et partagés avec le monde. Il est temps de la transformer en une destination animée et accueillante.

Pour y parvenir, je prévois de promouvoir le tourisme et les activités culturelles qui mettent en valeur notre patrimoine unique. Nous organiserons des festivals, des foires culturelles et des visites patrimoniales qui mettront en lumière notre histoire, notre architecture et nos traditions locales. Notre objectif est de faire de Curepipe un centre d'activité non seulement pendant la journée, mais aussi après les heures de bureau, afin de créer une atmosphère vivante pour les résidents comme pour les visiteurs.

Les initiatives à venir incluent la rénovation des sites historiques, le soutien aux artistes et artisans locaux, ainsi que le développement de marchés nocturnes et d'événements de divertissement. Nous collaborerons également avec des organisations culturelles pour accueillir des expositions et des spectacles qui soulignent l'héritage de notre ville.

Quel rôle le sport et l'innovation joueront-elles ?

Le sport joue un rôle essentiel dans la construction de l'avenir de notre ville. Il n'est pas seulement un moyen de promouvoir la santé et le bien-être, mais aussi un outil puissant pour encourager le travail d'équipe, la discipline et l'esprit communautaire parmi nos jeunes.

Nous donnerons la priorité à la préparation de nos jeunes pour les compétitions locales, nationales et même internationales. Nous établirons des programmes d'entraînement et des installations dédiées pour développer les talents et aider nos jeunes athlètes à atteindre leur plein potentiel. Pour encourager la participation et l'excellence, nous organiserons des compétitions inter-collèges dans divers sports, offrant une plateforme à nos jeunes pour mettre en valeur leurs compétences et renforcer leur confiance. De plus, reconnaître et récompenser les réussites est essentiel. Nous introduirons des prix et des bourses pour les athlètes exceptionnels, afin de les motiver à viser la grandeur tout en inspirant d'autres à participer et à exceller.

Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir maire ?

Mon parcours a commencé en 1976, lorsque j'ai servi dans la police, une période qui a façonné mon dévouement au service et à l'intégrité. Plus tard, j'ai eu le privilège de travailler à la Government House et d'occuper un poste au Bureau du Premier ministre, où j'ai travaillé en étroite collaboration avec sir Seewoosagur Ramgoolam. C'est lui qui a vu en moi un potentiel et m'a dit qu'un jour je deviendrais un homme politique : «To pou vinn enn politisien enn zour twa.» Grâce à sa bénédiction et à son mentorat, j'ai l'honneur aujourd'hui de servir en tant que maire.

Je souhaite également adresser mes sincères remerciements à Anerood Luchmun, dont le leadership et le soutien ont été essentiels tout au long de mon parcours. Un merci tout particulier au Dr Navin Ramgoolam, qui, à travers ses recherches, a reconnu mon dévouement et ma loyauté envers le Parti travailliste. Leur encouragement m'a inspiré à servir avec passion et engagement.

Je suis reconnaissant envers Michael Sik Yuen, Richard Duval et Ajay Gunness pour leur soutien indéfectible, et je vous assure que je ferai preuve du même dévouement pour servir le peuple de Curepipe. Mon engagement est de travailler sans relâche pour le développement, le bien-être et la prospérité de notre ville, en veillant à ce que chaque voix soit entendue et chaque besoin pris en compte.

Je lance un appel à vous tous : n'ayez ni peur ni hésitation, ma porte vous est toujours ouverte. Mo pou redres mo lavil. Curepipe renaîtra. Je veux lui rapporter sa lumière.