Ile Maurice: Om Lombard innove pour le bien-être animal

Une révolution dans les soins vétérinaires à Maurice vient de voir le jour, grâce à l'initiative audacieuse d'Om Lombard, directeur de Zoomania et de Vetmania. L'entrepreneur passionné d'animaux, connu aussi pour son parcours atypique : ancien mannequin devenu chef d'entreprise engagé, vient de doter l'île de sa toute première ambulance pour animaux.

Une clinique mobile d'exception

Depuis décembre 2024, Om Lombard est en possession d'un véhicule hors norme : une véritable clinique vétérinaire mobile, un bijou de technologie conçu pour répondre à des situations d'urgence et aux besoins médicaux des animaux, directement sur le terrain. L'ambulance, qui est un projet coûteux, est entièrement équipée : appareil d'échographie, analyseur hématologique, balance intégrée, table de consultation réglable, réfrigérateur médical, autoclave, électrocardiogramme, système de perfusion avec sérum chauffant, et même une réserve d'eau intégrée. L'intérieur est pensé pour une hygiène irréprochable, avec des surfaces désinfectables, des boutons UX, une climatisation complète et un plancher adapté à la sécurité des animaux.

Un service privé à la hauteur des attentes

Cette ambulance est destinée à appuyer les activités de Vetmania, clinique vétérinaire privée lancée par Om Lombard en collaboration avec le docteur Jowad Timol, né d'un père mauricien et d'une mère roumaine, fort d'une expérience de plus de 10 ans à l'international. La clinique propose déjà des soins spécialisés et modernes. Il est important de rappeler que, comme toute structure privée, les services y sont payants. C'est une démarche logique pour maintenir un haut niveau de qualité et assurer la pérennité d'un tel investissement. Ce modèle complémentaire au secteur public permet de soulager les services existants, tout en proposant une prise en charge immédiate et de proximité pour les propriétaires d'animaux soucieux de leur santé.

Ce projet s'inscrit dans la continuité du travail mené par Zoomania, établissement de référence dans le domaine animalier depuis plus d'une décennie à Maurice. Avec une réputation bâtie sur le sérieux, la passion et le professionnalisme, Zoomania a su gagner la confiance du public mauricien. L'ajout de cette ambulance à leur arsenal renforce leur mission : offrir des services de qualité, accessibles et modernes, dans un pays où les besoins en soins animaliers sont de plus en plus criants.

L'ambulance toujours en attente d'une autorisation pour opérer

Malgré l'enthousiasme suscité, l'ambulance n'a toujours pas été mise en circulation. Le frein ? L'absence d'un document d'homologation pour enregistrer ce véhicule comme utilitaire auprès du ministère des Transports. Une formalité qui prend du temps, malgré plusieurs courriers adressés aux autorités compétentes, y compris au ministère de la Santé, pour obtenir les autorisations nécessaires. Le projet a été favorablement accueilli, mais une impasse juridique subsiste : la législation actuelle ne prévoit pas encore de cadre précis pour les ambulances animalières. Néanmoins, il nous revient que le ministère de la Santé ainsi que le ministère des Transports se penchent sur le dossier, et que la lumière pourrait très bientôt être trouvée au bout du tunnel.

Rappelons que ce genre d'initiative pourrait très bien s'inscrire dans les ambitions du gouvernement actuel. Dans le manifeste électoral de l'Alliance du Changement, la 14e mesure évoquait la volonté de «revoir l'Animal Welfare Act pour mieux protéger les animaux, et de construire un hôpital pour animaux avec un service ambulancier 24h/24».

Avec la prolifération des chiens errants et le manque de structures d'accueil d'urgence, l'initiative d'Om Lombard tombe à point nommé. Elle constitue une avancée concrète et immédiatement opérationnelle, pour accompagner la mise en oeuvre de ces promesses électorales.

En somme, la première ambulance pour animaux de Maurice est prête, opérationnelle, et attend simplement l'aval des autorités pour entrer en service. Si l'État veut réellement moderniser la gestion du bien-être animal, c'est le moment d'agir. Le terrain est prêt, les équipements sont là. Il ne manque qu'un feu vert pour faire rouler ce projet -- au sens propre comme au figuré.