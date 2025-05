Ile Maurice: À la recherche de Rs 10 millions manquantes et des appareils électroniques de Stéphane Adam

Deux appareils électroniques - un ordinateur portable et un smartphone appartenant à Stéphane Adam, directeur de Menlo Park Ltd, sont introuvables depuis le 15 novembre 2024. Des outils considérés comme potentiellement cruciaux par l'Anti-Money Laundering Unit (AMLU) du Central Crime Investigation Department dans le cadre de la recherche des Rs 10,4 millions manquantes des Rs 45 millions octroyés à Menlo Park Ltd par la Mauritius Investment Corporation (MIC) moins de deux semaines avant les législatives de 2024, soit le 29 octobre.

Selon la version de Stéphane Adam, consignée le jeudi 22 mai, les deux appareils auraient été dérobés alors qu'ils se trouvaient dans sa voiture, stationnée à Coromandel et laissée déverrouillée. Il affirme s'être rendu à un poste de police pour signaler l'incident. Toutefois, un détail reste troublant : aucune plainte formelle n'a été faite à ce jour. Les enquêteurs estiment que ces deux appareils pourraient contenir des preuves essentielles concernant des mouvements suspects de fonds après le déblocage du montant par la MIC.

Pendant ce temps, l'analyse d'un autre smartphone appartenant à Stéphane Adam a révélé des connexions directes avec Deepshikha Gowreesunker, une Relationship Executive de la Mauritius Commercial Bank (MCB). Suspendue depuis l'éclatement du scandale, cette dernière aurait échangé des messages avec Stéphane Adam concernant la disparition de l'ordinateur portable en question. L'AMLU redoute que Deepshikha Gowreesunker ait conseillé à Stéphane Adam dans ces messages de se débarrasser de l'ordinateur. Elle a été arrêtée par l'AMLU le 20 mai. puis remise en liberté le 21 mai en cour de Pamplemousses contre une caution de Rs 5 000. Elle est devenue la sixième suspecte interpellée dans cette affaire.

Contacté à ce propos, Stéphane Adam affirme que le message découle d'un problème de connexion internet lors d'un échange entre lui et la Relationship Executive de la MCB. Selon ses dires, elle lui aurait conseillé de «jeter son laptop» sous la frustration causée par la lenteur d'internet. Interrogé sur les Rs 10,4 millions manquantes, Stéphane Adam nous affirme qu'elles ont été dépensées pour les opérations de Menlo Park Ltd et tient à préciser «qu'aucune transaction a été faite par Menlo Park Ltd pour l'étranger», comme stipulé par l'enquête.

L'AMLU concentre désormais ses efforts sur le mystère entourant ces deux appareils manquants. L'objectif : retracer le parcours de l'argent, mais surtout comprendre pourquoi et comment les appareils, soupçonnés de contenir des preuves clés, n'ont pas pu être retrouvés.