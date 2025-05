Ile Maurice: Rodrigues trace sa voie vers une éducation sur mesure

C'est au gymnase de Polytechnic Mauritius à Baie-Malgache que le coup d'envoi des assises de l'Éducation à Rodrigues a été donné, lundi, dans une atmosphère de réflexion collective et d'espoir renouvelé. Après une première phase tenue à Maurice en avril, cet exercice participatif s'est déplacé dans l'île soeur pour intégrer pleinement ses réalités culturelles, sociales et éducatives.

La cérémonie d'ouverture, présidée par le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, en présence du chef commissaire, Franceau Grandcourt, et du chef commissaire adjoint et commissaire de l'Éducation, Johnson Roussety, a marqué le début de deux jours d'échanges intenses entre les principaux acteurs éducatifs de Rodrigues. Éducateurs, chefs d'établissement, inspecteurs, syndicats, parents et représentants d'organisations non gouvernementales ont répondu présent pour dresser un état des lieux du système éducatif local et esquisser ensemble les lignes de transformation.

Dès la première journée, les discussions ont porté sur l'éducation pré-primaire, primaire et spécialisée, en mettant l'accent sur la révision des programmes, l'introduction de nouvelles approches pédagogiques, la promotion des valeurs et de l'intelligence émotionnelle ainsi que sur l'évaluation de la promotion automatique. Des problématiques sensibles, telles que la violence scolaire, le harcèlement, la grossesse précoce et la consommation de substances, ont été abordées sans détour. La nécessité de renforcer le lien entre l'école et les familles, de développer les activités extrascolaires et de promouvoir une éducation inclusive s'est imposée dans les échanges.

Dans son discours, Mahend Gungapersad a salué l'élan participatif rodriguais et a reconnu les spécificités de l'île dans le domaine éducatif. «L'éducation doit être adaptée aux réalités et aux potentiels des jeunes Rodriguais», a-t-il insisté, affirmant son engagement à respecter l'autonomie éducative de l'île. Malgré un contexte national qualifié de «marasme économique», le ministre a assuré que «l'intérêt des enfants doit primer» dans les arbitrages budgétaires.

En ce sens, plusieurs mesures concrètes ont été annoncées. Une enveloppe de Rs 2 millions est dédiée à la formation continue des enseignants, recteurs et managers de Rodrigues. Objectif : mieux armer le personnel éducatif face aux réalités sociales telles que le harcèlement et les grossesses précoces, en misant sur le développement professionnel continu (CPD).

Chaque établissement recevra également Rs 15 000 pour financer du matériel pédagogique et des photocopies dans le cadre du Foundation Programme. Le ministre a aussi insisté sur le renforcement de la formation technique et professionnelle, en mettant l'accent sur l'agriculture, la pêche et la digitalisation. L'intégration des life skills, la valorisation du potentiel sportif de Rodrigues et le soutien aux jeunes artistes figurent aussi parmi les priorités.

Dans un ton volontaire, Mahend Gungapersad a exhorté les recteurs et directeurs à prendre des décisions courageuses, rompant avec le modèle top-down. «As long as you are taking decisions for the welfare of our kids, who is going to question you?», a-t-il lancé, appelant à une gestion plus humaine, plus locale et plus réactive des établissements.

Visage humain

L'éducation «à visage humain» prônée par le ministre entend mettre fin à la logique de production de «petits robots» pour mieux équilibrer excellence académique et développement personnel. Cela passe notamment par des programmes alternatifs pour les élèves en difficulté, une certification mieux adaptée (NCE, NCE2), le soutien aux familles vulnérables et la valorisation des talents non académiques. Autre point important : la question de la parité salariale et d'estime entre enseignants rodriguais et mauriciens a été reconnue comme légitime et méritant un suivi. Enfin, le ministre a invité les enseignants expérimentés à jouer un rôle de mentors auprès de leurs jeunes collègues, les comparant à des «foot soldiers» engagés contre l'échec scolaire et l'ignorance.

Mahend Gungapersad a partagé sa vision d'une jeunesse rodriguaise polyvalente, pouvant demain devenir médecins, ingénieurs, agriculteurs ou experts techniques, notamment dans les domaines de l'Information Technology, de la biochimie et des affaires climatiques. Il a réitéré son engagement à écouter les doléances de Rodrigues et à travailler en collaboration avec les députés mauriciens de l'île pour faire avancer les projets éducatifs.

Les assises se sont clôturées hier, laissant entrevoir une dynamique nouvelle, portée par une volonté commune : bâtir une éducation plus juste, plus locale et tournée vers l'avenir pour tous les enfants de Rodrigues.