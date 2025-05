Afrique: Des experts et des responsables africains se sont réunis pour explorer les moyens d'intégrer les migrants dans les systèmes nationaux d'identification

Addis-Abeba — Des délégués de dix pays africains, d'institutions régionales et d'agences des Nations Unies se réunissent à Harare pour explorer les moyens d'intégrer les migrants, les personnes déplacées et les communautés frontalières dans les systèmes nationaux d'identification.

L'atelier de cinq jours, organisé par la CEA en collaboration avec la Commission de l'Union africaine (CUA), l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l'IGAD, présente une nouvelle boîte à outils pour une bonne identité juridique afin d'aider les pays à renforcer l'inclusion et la responsabilisation.

Des centaines de millions de personnes en Afrique sont dépourvues de papiers d'identité, ce qui rend les migrants particulièrement vulnérables. Sans preuve d'identité, ils sont exclus des systèmes d'éducation, de santé, d'emploi et de justice, ce qui les rend invisibles aux yeux de l'État et les expose à un risque d'exploitation, selon la Commission économique pour l'Afrique (CEA).

Christian Oldiges, Chef de la Section des politiques sociales de la CEA, a ouvert l'atelier en soulignant que l'identification légale n'est pas seulement une question technique, mais aussi le fondement d'un développement inclusif et de systèmes de données.

Il a souligné les efforts nationaux visant à intégrer l'identité légale dans les évaluations de la pauvreté. Par exemple, le Botswana considère l'« inclusion sociale » comme une dimension clé de la pauvreté, considérant les ménages défavorisés dont aucun membre ne possède d'acte de naissance ou de carte d'identité nationale. L'Angola et le Malawi ont adopté des indicateurs similaires.

L'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique soulignent l'urgence d'agir. Entre 2010 et 2019, le nombre de migrants internationaux dans la région a plus que doublé. Aujourd'hui, la région accueille près de cinq millions de réfugiés et plus de 85 000 apatrides, principalement en Ouganda, au Kenya et au Soudan du Sud.

Gideon Rutaremwa, s'exprimant au nom de William Muhwava, Chef de la Section des statistiques démographiques et sociales de la CEA, a renforcé ce point de vue : « L'identité juridique permet aux individus de prouver leur existence, leur identité et leurs liens familiaux. Pour libérer le potentiel de l'Afrique, nous devons adopter une approche axée sur le cycle de vie, de la naissance à la mort.»

Il a averti que le manque de documents perpétue la pauvreté, les inégalités et l'exclusion, en particulier pour les populations déplacées, souvent laissées en dehors des systèmes officiels.

La CUA, coorganisatrice, a souligné la nécessité d'une collaboration transfrontalière. Peter Mudungwe, expert en gouvernance des migrations à la CUA, a appelé à l'harmonisation des efforts nationaux d'enregistrement des faits d'état civil avec les cadres continentaux protégeant les droits des migrants et des apatrides.

Diana Cartier, Cheffe de mission de l'OIM au Zimbabwe, a ajouté : « L'identité juridique est fondamentale. Sans elle, les migrants sont confrontés à une exclusion systémique. Pour les femmes, les enfants et les apatrides, cela peut signifier une invisibilité à vie. »

L'atelier explore les moyens d'intégrer les migrants, les personnes déplacées et les communautés frontalières dans les systèmes nationaux d'identification, tout en protégeant leurs droits et leurs données.

Les participants examinent la boîte à outils pour une identité juridique optimale et partagent leurs expériences politiques au Kenya, au Zimbabwe, en Somalie, au Rwanda, en Ouganda, au Soudan du Sud et ailleurs.

Les discussions visent à formuler des recommandations concrètes et des engagements nationaux pour des systèmes d'identification plus inclusifs. La boîte à outils guide l'interopérabilité, la confidentialité, les cadres juridiques et la documentation des populations difficiles à atteindre.