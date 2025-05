Nigeria: Le Nigérian 9mobile lancera l'itinérance nationale sur le réseau MTN en juin

TLDR

9mobile lancera des services d'itinérance nationale sur le réseau de MTN Nigeria en juin 2025, suite à l'approbation réglementaire de la Commission des communications du Nigeria (NCC), selon des personnes familières avec le sujet citées par TechCabal.

L'accord permet aux utilisateurs de 9mobile d'accéder à l'infrastructure de MTN pour les appels, les textes et les données dans les zones où la couverture de 9mobile est faible ou inexistante. L'accord est basé sur un accord de spectre et d'itinérance signé en août 2020. Un projet pilote de trois mois a débuté cette année-là, mais le déploiement commercial a subi des retards réglementaires jusqu'à aujourd'hui.

La part de marché de 9mobile est tombée à 1,72 % en avril 2025, contre 6,6 % en 2020. Avec le soutien de MTN, l'entreprise cherche à inverser son déclin sans avoir à supporter le coût élevé de l'expansion de sa propre infrastructure. En contrepartie, MTN aura accès au spectre sous-utilisé de 9mobile dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2100 MHz, des atouts précieux pour améliorer la couverture et réduire la congestion.

La NCC n'a pas commenté l'accord. MTN et 9mobile ont également refusé de répondre. Cette opération intervient alors que la part de Globacom tombe à 11,9 %, ce qui renforce la concurrence pour la troisième place sur le marché nigérian des télécommunications. Les observateurs du secteur estiment que l'exécution sera déterminante pour les chances de redressement de 9mobile.

Key Takeaways

L'accord entre 9mobile et MTN marque un changement dans la stratégie du Nigeria en matière de télécommunications. La NCC encourage depuis longtemps le partage des infrastructures afin de réduire la duplication des réseaux et d'améliorer la qualité des services. Pour les petits opérateurs comme 9mobile, les accords d'itinérance sont un moyen de survivre sur un marché où les coûts d'investissement et le taux de désabonnement sont élevés.

MTN, qui compte plus de 84 millions d'abonnés, bénéficiera d'un accès au spectre à bande basse et à bande moyenne, qui est essentiel pour la couverture des zones rurales et la qualité des réseaux urbains. La bande des 900 MHz est adaptée à la couverture de zones étendues et à l'intérieur des bâtiments, tandis que les bandes des 1 800 MHz et 2 100 MHz améliorent la capacité dans les zones à forte densité de population.

Le marché nigérian des télécommunications reste très concentré, avec la domination d'Airtel et de MTN. En permettant aux petits opérateurs de pratiquer l'itinérance nationale, la NCC espère stimuler la concurrence et étendre la connectivité aux zones mal desservies. Les analystes soulignent que le succès à long terme de ces accords dépend de la tarification, de la fidélisation des utilisateurs et de la clarté réglementaire concernant l'utilisation du spectre et le partage des revenus.