Kenya: La NCBA octroie 7,7 milliards de dollars de prêts, le crédit mobile devenant une ligne de vie

TLDR

Le groupe NCBA, troisième banque du Kenya en termes d'actifs, a déboursé plus de 1 000 milliards de KES (7,7 milliards de dollars) en prêts numériques en 2024.

L'essentiel du décaissement provient de Fuliza, la facilité de découvert intégrée à M-Pesa, qui a émis 906 milliards de KES (7 milliards de dollars).

M-Shwari, le produit d'épargne et de prêt mobile de la NCBA, a connu une modeste baisse de 3,5 % pour atteindre 98 milliards KES (758 millions de dollars).

Le groupe NCBA, troisième banque du Kenya en termes d'actifs, a déboursé plus de 1 000 milliards de KES (7,7 milliards de dollars) en prêts numériques en 2024, reflétant la dépendance croissante à l'égard des solutions de crédit basées sur la téléphonie mobile dans un contexte économique tendu et un accès de plus en plus restreint aux prêts bancaires traditionnels.

La majeure partie des décaissements provient de Fuliza, la facilité de découvert intégrée à M-Pesa, qui a émis 906 milliards KES (7 milliards de dollars), soit une augmentation de 14,8 % d'une année sur l'autre. Parallèlement, M-Shwari, le produit d'épargne et de prêt mobile de la NCBA, a connu une modeste baisse de 3,5 %, à 98 milliards KES (758 millions de dollars).

L'application Loop de la NCBA, qui cible les salariés et les jeunes utilisateurs, a doublé sa production de prêts pour atteindre 2,5 milliards KES (19,3 millions de dollars). Collectivement, ces plateformes ont porté le volume de crédit numérique de la NCBA à 1 006 milliards KES, le plus élevé de son histoire.

Key Takeaways

La montée en flèche des volumes de prêts mobiles de la NCBA souligne une tendance plus large : le crédit numérique est devenu la source de liquidités de facto pour des millions de Kényans et de petites entreprises, en particulier lorsque les banques traditionnelles resserrent leurs critères de prêt en raison de l'augmentation des défauts de paiement et des taux d'intérêt élevés.

Ce succès repose en grande partie sur le partenariat stratégique de la NCBA avec Safaricom, qui fournit l'infrastructure M-Pesa pour Fuliza et M-Shwari. Avec 33,4 millions d'utilisateurs de Fuliza et 32 millions d'utilisateurs de M-Shwari, les plateformes sont passées du statut de prêts de dépannage à celui d'outils vitaux pour les flux de trésorerie quotidiens, couvrant les courses, le loyer et les frais de scolarité.