Afrique: Le marché des paiements transfrontaliers atteindra 1 milliard de dollars d'ici 2035

TLDR

Le marché africain des paiements transfrontaliers devrait tripler au cours de la prochaine décennie, pour atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2035, contre 329 milliards de dollars en 2025.

Cette augmentation, due à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12 %, souligne l'accélération de la transition du continent des anciens systèmes bancaires vers une infrastructure de paiement numérique.

La réalisation complète de cette opportunité de marché d'un billion de dollars dépend de la poursuite des réformes réglementaires, de l'interopérabilité et de la modernisation des infrastructures.

Le marché des paiements transfrontaliers en Afrique devrait tripler au cours de la prochaine décennie, pour atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2035, contre 329 milliards de dollars en 2025, selon un nouveau rapport de Oui Capital, une société de capital-risque axée sur l'Afrique. Cette montée en puissance, entraînée par un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12 %, souligne l'accélération de la transition du continent des rails bancaires traditionnels vers une infrastructure de paiement numérique.

Le rapport identifie les plateformes d'argent mobile, les API fintech, les solutions blockchain et l'augmentation des migrations et de l'urbanisation comme des catalyseurs clés transformant la façon dont l'argent circule à travers les frontières africaines. Les systèmes traditionnels - fortement tributaires de SWIFT et des banques correspondantes - continuent de dominer, mais sont rapidement perturbés par des alternatives mobiles et numériques offrant des services plus rapides, moins chers et plus accessibles.

En 2023, les envois de fonds vers l'Afrique ont atteint 100 milliards de dollars, soit l'équivalent de 5,2 % du PIB, mais jusqu'à 75 % des flux de l'Afrique subsaharienne restent informels en raison des frais élevés, de l'ordre de 7 à 8 % en moyenne. Les portefeuilles numériques et les néobanques offrent désormais des taux plus proches de 3,5 %, tandis que les plateformes basées sur la blockchain comme Afriex et Bitnob traitent les transactions avec des frais de 0 à 1 %, souvent en quelques minutes.

Key Takeaways

L'espace africain des transferts de fonds et des paiements transfrontaliers subit une transformation structurelle. Avec plus de 781 millions de comptes d'argent mobile et des volumes de transactions annuels de 837 milliards de dollars, le continent est en tête de l'adoption mondiale de l'argent mobile. Des services tels que M-Pesa, MTN MoMo et Airtel Money contribuent à formaliser l'écosystème des transferts de fonds, autrefois dominé par l'argent liquide, en traitant environ 30 % du volume des transferts subsahariens avec des frais aussi bas que 1,5 % à 3 %.

Le rapport note que les portefeuilles numériques, les stablecoins et l'infrastructure blockchain gagnent du terrain, rendant les transferts instantanés et à faible coût viables pour les modèles de transaction à haute fréquence et à faible valeur de l'Afrique.

Des plateformes telles que Chipper Cash, Afriex et les services alimentés par Stellar défient les rails traditionnels en offrant un règlement en quelques minutes contre plusieurs jours via SWIFT et en réduisant les frais de transaction totaux à presque zéro. Toutefois, la pleine réalisation de cette opportunité de marché de 1 000 milliards de dollars dépend de la poursuite des réformes réglementaires, de l'interopérabilité et des mises à niveau de l'infrastructure.