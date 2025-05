Afrique: La Cour africaine des droits de l'homme et des peuple tiendra sa 77e session ordinaire du 2 au 27 Juin 2025

document

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (la Cour) tiendra sa 77e Session ordinaire, qui sera ponctuée d'une série d'événements prévus notamment les 2, 3, 4 et 26 juin 2025, à son siège à Arusha (République-Unie de Tanzanie).

Le lundi 2 juin 2025, la Cour tiendra des élections pour le renouvellement de son Bureau, au cours desquelles les Juges éliront un nouveau Président et un nouveau Vice-président en succession de l'honorable Imani Daud Aboud de Tanzanie et à l'honorable Modibo Sacko du Mali, dont les mandats respectifs de Présidente et de Vice-président arrivent à terme ce même jour.

Les lundi 2 et mardi 3 juin 2025, la Cour tiendra une retraite conjointe avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) afin d'échanger sur la complémentarité entre les deux institutions.

Le mercredi 4 juin 2025, la Cour tiendra une audience publique dans l'affaire Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. République du Kenya, (Requête n° 006/2012) communément appelée l'affaire Ogiek. Le 12 novembre 2025, la Cour a fixé un délai de trois mois à la République du Kenya pour lui soumettre un rapport décrivant les mesures prises afin de se conformer à son précédent arrêt dans cette affaire.

Le jeudi 26juin 2025, la Cour rendra sept (7) décisions adoptées au cours de ses 76e et 77e sessions ordinaires.

L'audience publique et le prononcé des arrêts sont ouverts au grand public, soit sur place au siège de la Cour à Arusha, en Tanzanie, soit par visioconférence via les liens suivants :

Chaîne YouTube

Canal anglais : https://www.youtube.com/c/AfricanCourtEnglishChannel

Canal français : https://www.youtube.com/@courafricaine

Canal swahili : https://www.youtube.com/@MahakamaYaAfrika

L'audience sera également accessible via la plateforme Zoom, un service d'interprétation simultanée en anglais, arabe, français, kiswahili et portugais étant fourni.

Plate-forme Zoom https://zoom.us/j/99838814859

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS EN CHEF :

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (la Cour) est une cour continentale créée par les États membres de l'Union africaine afin de renforcer la protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique. La Cour est un organe de l'Union africaine qui complète et renforce le mandat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

La Cour se compose de onze juges, ressortissants des États membres de l'Union africaine, élus à titre individuel. La Cour se réunit quatre fois par an en sessions ordinaires et peut tenir des sessions extraordinaires.

La Cour a pour mandat de connaître des affaires et différends concernant l'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que de tout autre instrument relatif aux droits de l'homme ratifié par les États concernés.

De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la Cour à l'adresse suivante :www.african-court.org Téléphone : +255 272 510 510 +255 272 510 510

Vous pouvez également adresser vos questions au Dr Robert Eno, Greffier - Robert.Eno@african-court.org

Pour la couverture médiatique, veuillez contacter Mme Chipiliro Kansilanga, Fonctionnaire principale chargée de l'information et de la communication, à l'adresse suivante: Chipiliro.Kansilanga@african-court.org ou AfricanCourtMedia@african-court.org