Afrique: BAD - Surprenants rebondissements dans les secrets des deux grands favoris Sidi Ould TAH - Samuel Munzele Maimbo

A la Tour Sofitel IVOIRE d'Abidjan où se tissent les dernières ficelles d'une élection partie pour être la plus serrée et décivise attendue jeudi 29 mai 2025 que celle de 2015 qui avait porté Adesina Akinwumi à la tête de l'institution financière panafricaine face à la cap- verdienne Cristina Duarté, les tractations s'intensifient dans le plus grand secret des coulisses.

Le duel va se jouer sur l'axe Nouakchott- Lusaka ( Sidi Ould TAH et Samuel Munzele Maimbo) avec comme arbitre majeur du jeu des influences la géante machine diplomatique sud-africaine. Coulisses exclusives de Confidentiel Afrique

Si en 2015, le réseautage de l'etablishment économique nigérian (haute connexion du power light business) soutenu par les 2/3 des pays de la zone CEDEAO avaient beaucoup pesé dans l'élection du colosse nigérian Adesina Akinwumi face à la « brillante » ex-ministre Cap- Verdienne des Finances, Cristina Duarté, le choix définitif du futur président de la Banque africaine de développement qui se tiendra dans 48 heures, révèle des secrets insoupçonnés. A l'ombre des tapis feutrés. Rien n'a été négligé en coulisses.

Au point d'en couper l'omerta qui enveloppait ces multiples discrètes et laborieuses tractations parvenues en exclusivité à Confidentiel Afrique. Une nuit agitée ce mardi 27 mai dans les appartements privés des candidats en lice de l'immeuble de l'hôtel Sofitel d'Abidjan. L'axe Lusaka-Nouakchott prend de l'épaisseur avec en embuscade Pretoria qui abat ses dernières cartes.

Les deux grands favoris de cette élection (le Mauritanien Sidy Ould TAH et le Zambien Samuel Munzele Maimbo) aux enjeux élevés tant sur le plan de la géostratégie et financier, carburent sans répit et cette élection, plus elle approche se révèle un épique duel par procuration des câbles diplomatiques qui comptent aussi jouer leur partition et peser sur le futur de la banque africaine de développement à la croisée des chemins.

Coup de fil de l'administration Trump au candidat Zambien Samuel Munzele

Selon des informations exclusives confidentielles parvenues à Confidentiel Afrique, l'administration Trump a pu câbler hier soir le candidat Zambien Samuel Munzele Maimbo, un des grands favoris de cette course à la présidence de l'institution financière panafricaine que va céder le nigérian Adesina Akinwumi aux commandes depuis une décennie.

Selon des informations crédibles de Confidentiel Afrique, la nouvelle administration américaine dont le pays est membre non régional de la BAD s'est rapprochée du Zambien Samuel Munzele pour lui afficher son soutien. Ce dernier, glissent des sources autorisées à Confidentiel Afrique, a des connexions sûres et des liens de proximité d'avec certains Sherpas proches du président américain Donald TRUMP.

Le froid diplomatique entre Prétoria et Washington a fermé la porte à la candidate sud-africaine Swazi Tshabalala et ouvert de facto un boulevard au candidat Zambien Samuel Munzele. Selon des informations de Confidentiel Afrique, ce coup de fil intervenu dans la soirée ce mardi entre l'administration TRUMP et Samuel Munzele rebat les cartes souterraines sur le plan diplomatique d'un pays membre non régional et qui pèse un pouvoir de vote de 6,5 %.

Toutefois, l'annonce subite du gouvernement sud-africain va- t-elle changer la donne. Peu ou presque incertaine, murmure une confidence diplomatique. L'Afrique du Sud vient de proposer aux États-Unis un accord d'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une durée de 10 ans, d'une valeur comprise entre 900 millions et 1,2 milliard de dollars par an, soit la somme astronomique de 12 milliards de dollars. Dans le cadre de cet accord, l'Afrique du Sud importerait entre 75 millions et 100 millions de mètres cubes de gaz naturel liquéfié par an des États-Unis.

Nouackchott qui n'attendait rien des USA, pour conforter son assise perd manifestement ainsi le vote de cette puissance. Le candidat mauritanien essuie un autre revers après celui du géant américain. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, l'Égypte de Al- Sissi a décidé de voter pour le Zambien Samuel Munzele Maimbo. Un surprenant rebondissement qui est entouré d'un flou diplomatique difficile à décrypter.

Que s'est- il passé sur l'axe Nouakchott- Le Caire? Selon des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, le président Al- Sissi l'a fait savoir à l'émissaire de Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani. L'Égypte est aussi un poids lourd dans le pouvoir de vote avec 6,3 %. Alors que le candidat mauritanien tient les cartes en main auprès des fonds arabes et bénéficie en coulisses toujours des soutiens formels du Koweït, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie ( au total moins de 3 %), le Qatar même s'il ne vote pas, jouissant de son statut de pays membre de la Banque africaine de développement, penche du côté de Lusaka.

Nous avons tenté d'en savoir plus, gros mystère... Cette position de Doha qui contrarie un peu Nouakchott est un caillou dans la chaussure du mauritanien Sidi Ould TAH. Toutefois, Sidi Ould TAH est loin de se liquéfier, car le palais d'Alger a promis de le soutenir, contrairement au Royaume-chérifien qui peut voter pour le candidat sénégalais Amadou HOTT au premier tour avant de se retrouver du côté du mauritanien, si le Sénégal sortait du jeu. L'insubmersible TEBBOUNE vote pour Nouakchott, qui s'est beaucoup rapproché d'Alger ces derniers mois. Real politik et diplomatique.

L'ancien ministre sénégalais de l'Économie et du Plan Amadou HOTT pourra compter tacitement des soutiens du Congo Brazzaville, du Burkina, un des trois pays de l'Alliance des États du Sahel. Nos sources autorisées renseignent que Niamey pourrait soutenir Nouakchott, suite à la dernière audience du Président Alassane OUATTARA accordée au Premier ministre nigérien Mahamane Lemine ZEIN.

Confidentiel Afrique a appris que la Chine, pays membre non régional (1,2%) est indécise pour l'instant, mais pourrait voter pour le Zambien Samuel Munzele Maimbo, souffle une source proche autorisée. Selon des informations de Confidentiel Afrique, Samuel Munzele Maimbo est bien connecté à la China Exim Bank. Les autorités de cette méga banque d'investissement publique chinoise l'ont rapproché du palais de Pékin.

Deal entre Swazi Tshabalala- Samuel Munzele

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, les autorités sud-africaines et zambiennes ont eu des discussions il ya quelques jours avant l'arrivée successive des deux délégations officielles à Abidjan. Des indiscrétions renseignent que les deux candidats (Samuel Munzele Maimbo et Swazi Tshabalala) issus du bloc régional anglophone compte optimiser leurs chances dans le processus des principaux tours de cette élection.

L'alignement du candidat éliminé devrait être automatique sur celui qui sera en face du mauritanien Sidi Ould TAH que les pronostics créditent de grand « favori ». Selon des informations de Confidentiel Afrique, un tête-à-tête est dans les tuyaux ce mercredi dans la soirée entre le Zambien Samuel Munzele et la candidate sud-africaine Swazi Tshabalala dans un appartement de Sofitel IVOIRE d'Abidjan.

NDjaména éculée, son candidat Abass TOLLI Mahamat (46 ans) s'est fait beaucoup discret depuis l'annonce de sa candidature. On est loin de l'âge d'or diplomatique tchadien sous le magistère du Maréchal Idriss Déby ITNO, lequel pesait de tout son poids dans les batailles politiques internationales pour hisser haut la voix du Tchad. Le candidat Abass TOLLI risque d'être un simple et passif figurant de cette élection du 29 mai qui cristallise l'attention de l'opinion africaine et internationale.