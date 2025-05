Sénégal: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 mai 2025

revue de presse

Sénégal: L'opposition fortement représentée au dialogue national

Ce 28 mai, le Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) abrite le dialogue national sous le signe de la refondation du système politique sénégalais. En effet, cet événement qui se tiendra jusqu'au 4 juin 2025 a rassemblé les forces vives de la nation autour d'une réflexion collective sur les réformes nécessaires pour consolider la démocratie sénégalaise et répondre aux aspirations profondes du peuple.

Il s'agit de conduire des concertations inclusives afin de parvenir à des consensus politiques solides, dans le but de renforcer la démocratie sénégalaise et de préserver la stabilité institutionnelle du pays en matière de formations politiques et d'organisation des élections.

En effet, M. Amadou Ba, ancien Premier ministre sous Macky Sall a profité de cette occasion pour poser ses principaux axes. En tant que Chef de l'opposition, il a salué l'initiative de ce dialogue. « Refuser de dialoguer, c'est entretenir l'impasse. Y prendre part, c'est assumer sa responsabilité devant la Nation » s'est-il confié. (Source allAfrica)

Cameroun: Le père de la chanteuse Lydol inculpé pour l'assassinat d'un enfant

Au Cameroun, c'est une affaire qui suscite une vive émotion depuis trois semaines. Le petit Mathis, 6 ans, a été poignardé alors qu'il se trouvait chez lui à Yaoundé après une altercation entre son père et un autre homme. Cet autre homme est lui-même le père d'une slammeuse connue dans le pays, Lydol, ce qui donne une dimension particulière au drame. Dagobert Nwafo, vient d'être inculpé, ce mardi 27 mai, pour assassinat.

Dagobert Nwafo a passé sa première nuit à la prison centrale de Kondengui. Une détention provisoire de six mois, jusqu'au 27 novembre en attendant son procès.

Selon le mandat signé par le juge d'instruction, Dagobert Nwafo, 47 ans, est inculpé pour « assassinat », ce qui induit la circonstance aggravante de la préméditation. (Source RFI)

Aux Comores, la rénovation du prestigieux lycée Saïd Mohamed Cheikh, par la France, braque l’opposition et la société civile

Le 10 mai, l’ambassadeur de France aux Comores, Sylvain Riquier, a présenté, sur X, le projet de rénovation du lycée Saïd Mohamed Cheikh, dans la capitale Moroni. Alors que les travaux – financés à hauteur de 2,4 millions d’euros par l’Agence française de développement (AFD) – doivent débuter au deuxième semestre 2025, le diplomate a salué une « coopération respectueuse et tournée vers l’avenir, au service de la jeunesse comorienne ». Mais sur place, l’opposition et la société civile ne ménagent pas leurs critiques.

Alors qu’il s’agit des premiers grands travaux de réhabilitation de l’établissement public depuis sa construction, en 1957, sous administration coloniale, les autorités comoriennes se voient reprocher leur « dépendance » financière vis-à-vis de la France, à moins de deux mois du cinquantenaire de l’indépendance de l’archipel, le 6 juillet. (Source Lemonde Afrique)

Tourisme en Tunisie : Licenciements massifs avant la réforme

Le secteur tunisien du tourisme connaît une vague de licenciements, alors que des modifications du Code du travail s'apprêtent à être adoptées.

Mohamed Baraketi, secrétaire général adjoint de la Fédération du tourisme, a indiqué mardi 27 mai 2025 que de nombreux établissements hôteliers ont commencé à se séparer de plusieurs employés.

Selon ses déclarations à Echaab News, plusieurs régions, notamment Sousse, Médenine, Djerba et Nabeul, sont touchées par ces licenciements. À Sousse, entre 400 et 500 employés ont été congédiés dès le début des discussions sur la réforme, avant même que l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ne valide le projet. Les employeurs, craignant d’éventuelles restrictions, préfèrent ainsi se séparer de leurs employés non titulaires. (Source Africanews)

En Guinée, l’opposant Aliou Bah retourne en prison

La cour d’appel de Conakry a confirmé la peine de deux ans de détention prononcée en première instance contre le leader du Mouvement démocratique libéral.

Condamné, au début de janvier, à deux années d’emprisonnement pour « offense et diffamation » à l’encontre du général Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, Aliou Bah espérait la relaxe en appel. Finalement, la Cour d’appel de Conakry a confirmé le verdict rendu en première instance et de nouveau condamné l’opposant, leader du Mouvement démocratique libéral (MoDel), à une peine de deux ans de prison.

L’audience de ce mercredi 28 mai s’est tenue à huis clos, mais plusieurs dizaines de militants et de partisans d’Aliou Bah s’étaient massés devant la cour pour lui apporter leur soutien. Des diplomates en poste à Conakry avaient également fait le déplacement. (Source Jeune Afrique)

Togo : Une carte biométrique pour moderniser les services publics

L’Agence nationale d’identification biométrique (ANID) a tenu à clarifier mercredi les contours du recensement biométrique en cours dans la préfecture du Golfe.

L’opération, entamée le 12 mai, s’achèvera le 19 juin avant de s’étendre à Agoènyivé puis aux cinq autres régions du Togo, sur une période totale de huit mois.

Ouvert à tous — Togolais comme étrangers, adultes comme enfants — le recensement vise à fournir une pièce d’identité de base à des millions de personnes encore non enregistrées. Le directeur général de l’ANID, Silété Dévo, a précisé qu’il s’agit d’un justificatif d’identité et non de citoyenneté, et que la démarche est gratuite et vivement conseillée. (Source togonews)

Kenya : Des initiatives vertes au camp de Kakuma

Face à la dégradation croissante de l’environnement dans les camps de réfugiés, des écoles de Kakuma, au nord du Kenya, deviennent des foyers d’initiatives écologiques.

Grâce à des programmes pilotés par le gouvernement kényan en partenariat avec des organisations spécialisées, les élèves sont sensibilisés à la protection de leur environnement dès le plus jeune âge à travers des projets pratiques comme la plantation d’arbres, la fabrication des briquettes combustibles ou encore l’agriculture verte. 60 écoles au camp de réfugiés de Kakuma bénéficient aujourd’hui de ce programme d’éducation verte.

A l’école secondaire Life Works Tumaine Girls, un groupe des jeunes filles s’active à mélanger l’argile pendant la récréation. Mélangée avec d’autres ingrédients comme du papier, l’argile aide à fabriquer des briquettes combustibles pour remplacer le charbon. A côté, d’autres filles utilisent l’argile pour fabriquer des brasiers éco-responsables. Elles font toutes parties d’un groupe Youth in Renewable energy and Clean Environment. (Source Africa 24)

Libreville-Londres : Une chambre de commerce pour relancer la coopération économique

Dans le sillage du renforcement des liens entre le Gabon et ses partenaires du Commonwealth, l’ambassadeur britannique Simon Day a été reçu ce mardi 28 mai 2025 par le Vice-Président du Gouvernement, Alexandre Barro Chambrier. À l’ordre du jour : le lancement d’une chambre de commerce bilatérale et l’arrivée prochaine d’une délégation d’investisseurs britanniques.

Alors que Libreville cherche à repositionner sa diplomatie économique post-transition, le Royaume-Uni multiplie les signaux en faveur d’un partenariat stratégique renforcé. C’est dans ce cadre que le diplomate britannique Simon Day a rencontré le Vice-Président du Gouvernement. À l’issue de l’entretien, l’ambassadeur a confirmé la création d’une chambre de commerce entre le Gabon et le Royaume-Uni, premier jalon concret d’un nouveau cadre d’échanges économiques. (Source GabonMediaTime)

RDC : Bras de fer judiciaire entre le ministre de la Justice et le procureur de la Cour de cassation

En RDC, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, se retrouve sous la menace d’une levée d’immunité parlementaire après des soupçons de détournement de fonds publics. La controverse porte sur un contrat de 29 millions de dollars attribué sans appel d’offres à Zion Construction pour la construction d’une prison à Kisangani, avec un premier virement suspect de 19 millions. L’Assemblée nationale examine une requête en ce sens, portée par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde.

Le contrat signé pour la prison de Kisangani soulève des interrogations : un virement initial de 19 millions de dollars a été effectué sur un compte bancaire ouvert la veille, sans justification apparente. Accusé de malversations, Mutamba dénonce une cabale orchestrée par Firmin Mvonde, qu’il qualifie de « mafieux » et de proche des réseaux kabilistes. Dans une allocution le 26 mai, il a rejeté toute faute et accusé le procureur d’agir par représailles. (Source Africapresse)

Bénin: Le gouvernement actualise les modalités d’acquisition des logements sociaux

Réuni ce mercredi 28 mai en conseil des ministres en présence effective du chef de l’Etat, le président Patrice Talon, les membres du gouvernement ont pris plusieurs décisions.

Au titre des dossiers examinés ce mercredi, le Conseil a procédé à une actualisation des modalités d’acquisition des logements sociaux. Les modifications apportées visent à faciliter l’accès du plus grand nombre de nos concitoyens à ces logements.

Les ajustements effectués portent sur : l’extension de la location-achat des logements économiques à la diaspora béninoise (tous les Béninois résidant à l’extérieur) et aux personnes admises à la retraite ; la durée de remboursement des logements économiques qui est portée à vingt (20) ans, au lieu d’une durée précédemment fixée à dix-sept (17) ans ; le taux d’actualisation appliqué pour le calcul des mensualités qui est abaissé à 4,5% au lieu de 6,5%. (Source Beninwebtv)