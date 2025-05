La Tunisie confirme son rang de pionnière de la transformation numérique en Afrique. Dans l'AI Talent Readiness Index 2025, publié par les institutions Qhala et Qubit Hub, le pays se hisse à la deuxième place continentale, avec un score impressionnant de 51,80 points, à égalité avec l'Égypte, et juste derrière l'Afrique du Sud (52,15). Ce classement évalue la capacité de 54 pays africains à former, retenir et mobiliser les talents en intelligence artificielle (IA).

L'indice s'appuie sur 20 indicateurs clés, dont : le nombre de développeurs web par million d'habitants, l'accès à l'éducation en IA et en apprentissage automatique, les taux de diplomation universitaire, la pénétration d'Internet, l'accès à l'électricité, les lois sur la protection des données et l'existence de stratégies nationales en IA.

Chaque pays est noté sur une échelle de 0 à 100, selon une pondération répartie sur trois axes :

Compétences numériques (40 %)

Données et infrastructures (35 %)

Préparation gouvernementale (25 %)

La Tunisie excelle particulièrement dans le domaine des infrastructures et de la gouvernance numérique, se plaçant même en tête du continent pour la catégorie "données et infrastructure". Avec un taux d'électrification élevé, une pénétration Internet croissante et des efforts soutenus en matière de cybersécurité et de législation numérique, le pays consolide les bases nécessaires à l'éclosion d'un écosystème IA compétitif.

L'investissement dans l'éducation est un autre facteur clé de cette performance. La Tunisie compte plus de 4 120 développeurs pour un million d'habitants, l'un des taux les plus élevés d'Afrique. En outre, 71,37 % de la population possède des compétences en technologies de l'information et de la communication (TIC), un chiffre nettement supérieur à la moyenne continentale.

Ces résultats témoignent d'un engagement stratégique à long terme en faveur de l'économie numérique. Plusieurs universités et centres de recherche tunisiens proposent aujourd'hui des formations avancées en IA, favorisant ainsi l'émergence d'une nouvelle génération de professionnels qualifiés.

L'Afrique du Nord dans son ensemble se distingue dans ce classement, avec quatre pays dans le top 10 (Tunisie, Égypte, Algérie, Maroc) et un score régional moyen de 38,2. Cette avance est largement attribuée à un fort investissement éducatif et à une inclusion des compétences numériques dans les programmes nationaux.

En comparaison, les régions d'Afrique centrale et occidentale peinent à suivre le rythme, affectées par de profondes faiblesses en connectivité, fiabilité énergétique et gouvernance numérique. Le contraste met en lumière l'importance des politiques publiques ciblées pour favoriser l'émergence de l'IA à l'échelle du continent.

Classement 2025 - Top 10 africain :

1- Afrique du Sud - 52,15

2- Tunisie - 51,80

3- Égypte - 51,80

4- Kenya - 49,70

5- Maurice - 48,00

6- Rwanda - 46,90

7- Ghana - 46,50

8- Algérie - 45,85

9- Maroc - 43,75

10- Seychelles - 42,50