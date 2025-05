Algérie: Le potentiel du pays en hydrogène blanc au coeur d'une conférence à Alger

Alger — Le thème du potentiel de l'Algérie en hydrogène blanc a été au coeur d'une conférence, organisée, mardi à Alger, par l'Académie algérienne des sciences et des technologies (AAST), et animée par l'expert en géologie, Nasreddine Kazi Tani, en présence de chercheurs et de spécialistes en énergies renouvelables.

Lors de cette rencontre, M. Kazi Tani a appelé à explorer l'immense potentiel en hydrogène blanc dont dispose l'Algérie, soulignant que cette ressource naturelle peut devenir l'une des principales sources d'énergie à l'avenir, en accord avec la transition mondiale vers de propres énergies renouvelables.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette conférence, l'expert a précisé que les estimations scientifiques font état de réserves importantes en hydrogène blanc en Algérie, englobant différents types, notamment ceux issus de réactions du fer et de la radioactivité, ainsi que d'autres produits par des transformations des roches volcaniques.

Il a, en outre, fait savoir que chacun de ces types de ressources pourrait contenir des réserves estimées entre 4 et 5 milliards de tonnes, avec la possibilité de découvrir des quantités supplémentaires, en intensifiant les efforts de prospection et d'exploration, précisant que ces ressources ne se limitent pas aux zones sahariennes, mais s'étendent également au nord du pays.

En dépit des utilisations actuelles limitées de l'hydrogène blanc dans l'économie mondiale, ajoute-t-il, cette ressource est pressentie pour occuper une place non négligeable dans le futur mix énergétique, en tant que ressource naturelle et propre.

Il a, par ailleurs, souligné que l'hydrogène blanc revêt un avantage économique considérable, grâce à son coût de production qui ne dépasse pas 0,5 dollar/kg, contre environ 14 dollars pour l'hydrogène vert, devenant ainsi un choix stratégique à long terme.

Kazi Tani a évoqué aussi les principales technologies modernes utilisées dans l'exploration de l'hydrogène blanc, exposant ses caractéristiques géologiques, ses mécanismes de formation ainsi que les méthodes optimales pour son exploitation dans différents contextes géologiques.

La conférence a été ponctuée par un large débat entre les participants parmi les chercheurs et les professionnels, sur les techniques d'exploration avancées et l'importance de cette ressource dans le cadre des politiques nationales liées à la sécurité énergétique et au développement des énergies renouvelables.

De son côté, le président de l'AAST, Hichem Kara, a souligné que l'organisation de cette conférence s'inscrivait dans une série de communications scientifiques publiques visant à diffuser la culture scientifique et à attirer les personnes intéressées par des domaines pertinents.