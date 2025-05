Algérie: Le sélectionneur national dresse un premier bilan de son parcours avec les Verts

Alger — Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, a évoqué son parcours à la tête de l'Equipe nationale de football, soulignant que "l'harmonie et le travail collectif peuvent mener les Verts à de grands résultats".

Dans une interview accordée à FAF TV, Petkovic a indiqué que "la qualité des joueurs et leur excellente préparation l'ont grandement aidé lors de sa prise de fonction dans des circonstances difficiles. Ce que je constate après un an ou plus, c'est que lorsque les joueurs arrivent, ils sont toujours souriants, à bras ouverts et très heureux d'être ici. Dans ces circonstances, il était nécessaire de travailler sur le mental et de beaucoup échanger avec les joueurs".

Concernant sa gestion des matches en Afrique, Petkovic a déclaré : "Certes, beaucoup avaient raison, mais sans preuve, et sans avoir vu comment notre staff technique travaille dans les moments difficiles. En Afrique, les conditions sont difficiles, comme les déplacements, les températures et l'humidité. Mais j'ai eu la chance de trouver une équipe très soudée. L'important pour moi, c'était de connaître beaucoup plus le football algérien".

Le sélectionneur national a poursuivi : "Je pense que nous avons réussi à former un groupe soudé, même si nous nous sommes appuyés sur plus de 40 joueurs de l'équipe première, et tous ont contribué à obtenir ces résultats".

Concernant son approche des matchs, Petkovic a déclaré : "Se connaître soi-même permet d'évaluer plus facilement son adversaire par la suite, tout en le respectant, bien sûr. Cependant, nous devons aborder chaque match avec prudence et essayer d'exploiter nos points forts face à l'adversaire.

En sélection nationale, lorsque nous jouons tous les trois ou quatre jours, il n'est pas toujours facile de s'adapter à l'adversaire, il faut donc apprendre à le connaître. Mais en même temps, nous laissons l'adversaire s'adapter à nous. C'est notre point de départ, et c'est aussi ce sur quoi nous nous appuyons pour l'avenir".

Et d'ajouter : "Je ne suis pas un entraîneur qui se plaint et qui cherche des excuses. Je sélectionne toujours 23 joueurs que je juge prêts à défendre l'Equipe nationale. Pour moi, ce qui compte, ce sont les principes du jeu, avoir la bonne mentalité et donner le meilleur de nous-mêmes pour ce maillot".

Il a également évoqué l'objectif des prochains matchs amicaux contre le Rwanda et la Suède : "Ce n'était pas facile de trouver des adversaires, mais grâce à la FAF et son président Sadi, nous avons pu organiser deux matchs, ce qui nous permet de penser à la Coupe d'Afrique des Nations, ainsi qu'à celui contre la Suède, ce qui nous permet de nous projeter sur l'avenir".

La composition des Verts pour les matchs amicaux face aux Rwanda et la Suède sera annoncée lors d'une conférence de presse jeudi (11h00) à l'auditorium Mohamed Salah du stade Nelson Mandela, selon le site officiel de la Fédération algérienne de football (FAF).

L'Equipe nationale disputera deux matchs amicaux : le premier le 5 juin au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, et le second le 10 juin à Stockholm contre la Suède.