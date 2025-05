Maroc: Tétouan - L'IPC en baisse de 0,4% en mars dernier

L'indice des prix à la consommation des ménages de la ville de Tétouan a décru de 0,4% en mars dernier par rapport au mois précédent et augmenté de 1,4% en glissement annuel.

L'indice des prix des produits alimentaires a diminué de 1,2% en mars dernier par rapport à février, en raison de l'abaissement des prix des "Viandes" de 9,6%, du "Lait, fromage œufs" de 2,4%, des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 0,2% et du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,1%, indique une note d'information de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La variation mensuelle de l'indice des produits non alimentaires a accru de 0,2%, suite à l'augmentation des prix des divisions des "Articles d'habillement et chaussures" de 2,1%, des "Logements, eau, électricité et autres combustibles" de 0,5%, des "Loisirs et culture" et des "Biens et services divers" de 0,1% pour chacun deux, rapporte la MAP.

La diminution de l'indice des divisions du "Transport" de 0,9% et des "Restaurants et hôtels" de 0,6%, ainsi que la stagnation des indices des autres divisions n'ont pas impacté l'évolution générale, précise la même source.

Sur un an, l'indice des prix des produits alimentaires s'est élevé de 1,1% en mars 2025, sous l'effet de la progression des prix du "Café, thé et cacao" de 13%, des "Légumes" de 9,6%, des "Viandes" de 3,7%, du "Tabac" de 2,9%, du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 2,8% et du "Poisson et fruits de mer" de 2,2%.

En revanche, la diminution des prix des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 5,9%, des "Fruits" de 5,5%, du "Pain et céréales" de 2,8%, du "Lait, fromage œufs" de 2%, des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 1,1% et des "Huiles et graisses" de 0,9% n'a pas impacté l'évolution générale.

La variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires a également augmenté de 1,7%, alors que la variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une diminution de 4,8% pour la division du "Transport" et une augmentation de 4,9% pour la division des "Restaurants et hôtels".