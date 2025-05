Maroc: Pour les joueurs de la RSB, le titre de la Coupe de la CAF est le fruit d'un travail collectif assidu

Les joueurs de la Renaissance Sportive de Berkane (RSB), vainqueur de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF), ont affirmé que ce sacre est le fruit d'un travail collectif assidu.

A leur arrivée lundi matin à l'aéroport d'Oujda -Anjad après avoir remporté la Coupe au détriment de Simba SC (Tanzanie), les joueurs ont exprimé leur joie et leur fierté pour ce troisième exploit historique, fruit des efforts inlassables déployés par l'ensemble des composantes de la RSB.

A cet égard, le joueur Yassine Labhiri a déclaré que les composantes de l'équipe offrent ce titre continental à SM le Roi Mohammed VI et aux supporters marocains et berkanis, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, faisant part de la détermination de son équipe à maintenir un niveau de performance élevé et à poursuivre ses réalisations distinguées aux niveaux national et continental.

Le joueur de la RSB a relevé la nécessité de poursuivre les efforts pour atteindre le niveau requis dans les compétitions nationales et continentales, et pour représenter le Maroc de la meilleure manière possible.

De son côté, le gardien Mounir Mohamedi a souligné que les membres du club capitaliseront sur cette réalisation et continueront à travailler sur le développement de ses capacités pour se préparer de manière optimale aux prochaines compétitions.

Abondant dans le même sens, le joueur Imad Riahi a fait remarquer que le chemin pour le sacre n'était pas facile, affirmant que les Oranges ont déployé des efforts considérables pour surmonter les difficultés rencontrés et relever le défi.

A son arrivée à l'aéroport d'Oujda-Angad, l'équipe de la Renaissance Sportive de Berkane a été accueillie en héros par un certain nombre de supporters qui ont considéré ce sacre comme une source de fierté pour la ville de Berkane.

Des supporters ont indiqué, dans des déclarations similaires, que les fans de la RSB étaient au rendez-vous pour soutenir l'équipe dans la réalisation de cet exploit, qui s'ajoute au palmarès de l'équipe, exprimant leur espoir de remporter d'autres titres à l'avenir.

La Renaissance Sportive de Berkane a décroché, dimanche à Zanzibar, la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en tenant en échec le SIMBA SC lors de la finale retour (1-1), après avoir remporté le match aller 2-0.

Le club marocain, déjà solide à l'aller, a confirmé sa supériorité sur l'ensemble de la double confrontation, décrochant ainsi son troisième titre continental après ceux de 2020 et 2022.