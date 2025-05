Maroc: Une délégation catalane en mission économique au pays

Une délégation économique et institutionnelle de la région de la Catalogne (nord-est de l'Espagne) effectuera, du 27 au 29 mai, une mission au Maroc dans le but de renforcer les relations économiques et commerciales avec le Royaume.

Organisée par la Confédération patronale du travail de la Catalogne (FDT), en partenariat avec le Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES), cette mission s'inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir les échanges entre les acteurs économiques espagnols et marocains dans des secteurs à fort potentiel tels que l'automobile, l'innovation technologique, les infrastructures, les finances et le commerce, indique lundi la FDT dans un communiqué.

Au cours de cette mission, la délégation espagnole tiendra une série de rencontres avec des institutions marocaines, dont le Centre régional d'investissement de Tanger, le ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques et Casablanca Finance City, rapporte la MAP.

Des visites de sites industriels stratégiques, notamment Tangier Automotive City et la Technopole de Nouaceur, figurent également à l'agenda de ce déplacement, selon la même source.

La délégation est formée d'une trentaine d'entrepreneurs représentant des secteurs stratégiques à fort potentiel de coopération, spécialisés en logistique internationale, en gestion douanière, en ingénierie, en construction, en chimie durable, ainsi qu'en solutions numériques (SaaS) et en production industrielle de matériaux techniques.

Cette mission s'inscrit dans la stratégie de projection internationale de la FDT, qui ambitionne de favoriser la création de partenariats économiques durables, de rapprocher les écosystèmes productifs marocain et catalan, et d'encourager un dialogue interrégional entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.