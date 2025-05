Maroc: L'EN féminine en stage de préparation à Tanger

La sélection marocaine féminine "A" de football effectue, du 25 mai au 4 juin prochain, un stage de préparation à Tanger, a indiqué la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

A cet effet, l'entraineur du Onze national, Jorge Vilda Rodriguez, a fait appel à 34 joueuses pour ce stage qui sert de préparation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN), qui aura lieu du 5 au 26 juillet prochain.

Voici la liste des joueuses convoquées: Khadija Errmichi (AS FAR), Hind Hasnaoui (AS FAR), Zineb El Arari (Renaissance sportive de Berkane), Fatima Ezzahra El Jabraoui (Wydad Athletic Club), Ines Arouaissa (Saint Malo/France), Hanane Ait Elhaj (Valencia CF/Espagne), Zineb Redouani (AS FAR), Ghizlane Chhiri (AS FAR), Rkia Mazraoui (Renaissance Sportive de Berkane), Sabah Seghir (FC Bale/Suisse), Aziza Rebbah (AS FAR), Nouhaila Benzina (AS FAR), Siham Boukhami (AS FAR), Yasmin Katie Mrabet (Valencia CF/Suisse), Najat Belhabib (Renaissance Sportive de Berkane), Soumia Hady (Wydad Athletic Club), Ghizlane Chebbak (Levante Las Planas/Espagne), Najat Badri (AS FAR), Elodie Nakkach (Al Ahli SC/Arabie Saoudite), Salma Bouguerch (Wydad Athletic Club), Anissa Lahmari (Levante UD/Espagne), Sarah Kassi (FC Fleury 91/France), Zineb Erroudany (AS FAR), Imène El Ghazouani (Servette FC/Suisse), Sanaa Mssoudy (AS FAR), Imane Touriss (EA Guingamp/France), Fatima Tagnaout (AS FAR), Jade Nassi (Stade de Reims/France), Sakina Ouzraoui Diki (Costa Adeje Tenerife/Espagne), Rania Boutiebi (Yla Brugge/Belgique), Imane Saoud, Ibtissam Jraidi (Al Ahli/Arabie Saoudite), Rosella Ayane (Tottenham Hotspur/Angleterre) et Kenza Chapelle (RC Strasbourg/France).

Par ailleurs, la Confédération africaine de football (CAF), en collaboration avec le Comité d'organisation local (COL) de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) féminine (Maroc-2024) a dévoilé, mardi, les six stades qui accueilleront les rencontres de cette compétition continentale.

Six stades dans cinq villes abriteront les matches de cette CAN, précise la CAF sur son site internet.

Il s'agit des Stades Larbi Zaouli et Père Jégo à Casablanca, du Stade Olympique à Rabat, du Stade El Bachir à Mohammedia, du Stade d'Honneur à Oujda et du Stade Municipal à Berkane.

"Dans la lignée des succès sans précédent enregistrés lors des récentes compétitions de la CAF, l'édition 2024 de la Coupe d'Afrique des Nations féminine CAF au Maroc promet de battre de nouveaux records, tant en termes d'affluence dans les stades que d'audience télévisée mondiale et d'engagement numérique", souligne la CAF.

Douze équipes réparties en trois groupes prennent part à cette compétition. Le Maroc, pays hôte, a hérité du groupe A, aux côtés de la Zambie, du Sénégal et de la RD Congo.

Le groupe B comprend le Nigeria, la Tunisie, l'Algérie et le Botswana, tandis que le groupe C est composé de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Mali et de la Tanzanie.