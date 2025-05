Tunisie: Roland-Garros - Tableau Dames - Ons Jabeur à côté de la plaque !

Douloureuse défaite d'entrée face à la Polonaise Frech en deux sets dans un match où elle a tout raté. Elle a perdu au passage les 420 points de l'année dernière quand elle a atteint les quarts. Décevant

On ne la reconnaît plus depuis ce début de saison et même avant. Ce n'est plus une question de blessures ou de remise en forme physique. Ons Jabeur va mal et elle n'arrive plus à sortir du gouffre. Elle est en panne de physique, mais pas seulement cela. Hier, elle a tout fait pour offrir le match à la Polonaise Frech qui n'était ni supérieure, ni plus forte. Elle a été tout juste régulière et efficace en provoquant plus de 40 fautes directes de notre joueuse qui a abusé des amortis et manqué d'appuis et de coordination sur ses revers souvent out ou au filet. Ce match incarne bien les problèmes de Ons : une petite première balle qui ne fait pas mal (52%) et une deuxième beaucoup plus faible qui a permis à Frech de mieux démarrer le match.

Le plus frustrant, c'est que Ons a repris ses forces pour un bouquet de beaux points gagnants avec des amortis et des accélérations croisées et parallèles qui lui ont permis de mener 5-3. Qu'est-ce qui s'est passé après dans sa tête? On ne sait pas. Elle se fait rejoindre par Frech 5-5, et atteint in extremis le tie-break où elle mène avant de retomber dans ses travers.

Des fautes directes et une précipitation dans les échanges qui permettent à son adversaire, moins spectaculaire mais très efficace, de l'emporter 7-6. Le problème dans tout cela, c'est que Ons Jabeur a complètement fléchi au second set. Break d'entrée, un service mou, de lourds déplacements et un mental qui craque. Elle pouvait revenir à 2-0 et à 3-0, mais à chaque fois, elle manque de lucidité et s'énerve plus. Un cynique 6-0 et une énorme désillusion pour son public. On attendait nettement mieux d'elle sur ce Roland Garros, mais ça se voit bien que son niveau a baissé. Elle n'est pas seulement fragile physiquement et à court de matches, mais elle est surtout hésitante et désabusée.

Elle a perdu la confiance en son jeu, car son potentiel est quelque chose de certain. Elle ne peut pas le perdre en quelques mois. Au classement WTA, elle est actuellement 50e après avoir perdu les 420 points de l'année dernière et elle peut encore régresser. On lui souhaite un retour en forme, et on lui souhaite surtout un sursaut d'orgueil. Elle doit réagir. Quelque chose doit se faire d'ici Wimbledon, sa surface et son tournoi préférés. Une saison compliquée certainement, mais en tennis féminin, ce n'est pas rare. D'autres joueuses y sont passées et sont revenues. Ons Jabeur n'est plus ce qu'elle était, c'est la dure réalité.