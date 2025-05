Tunisie: Artisanat - Des encouragements pour assurer la relève

Passionnés, les artisans actifs ambitionnent d'assurer la relève afin que leurs métiers puissent se développer et acquérir plus de notoriété, de visibilité et de rentabilité.

La promotion de l'artisanat impose la continuité et la valorisation de toutes les composantes de la chaîne de valeur. Mais la principale composante à renforcer demeure, incontestablement, celle des ressources humaines. Or, de nos jours, s'investir dans un métier qui nécessite patience et persévérance constitue un choix rude, que réfutent les jeunes. Aussi, des encouragements sont à établir afin que les jeunes daignent, enfin, mettre la main à la pâte.

Abdelmoeine Ben Moaâouia s'impatiente de voir les sessions de formation envisagées par l'ONA donner leurs fruits. «L'ONA organisera en juin 2025 une nouvelle session de formation au profit des jeunes. Il faut dire que le problème de l'absence de relève pour bon nombre de métiers constitue l'un des problèmes épineux de l'artisanat. Pour ce, l'ONA s'engage dans une série de sessions de formations. L'idée étant d'encourager les jeunes diplômés à intégrer le secteur et à y être innovants et ce, dans le cadre d'une approche inclusive et participative», indique-t-il.

Chaque été, cet artisan ouvre la porte de son atelier à un certain nombre de saisonniers dans le but de les inciter à intégrer le secteur. «Ce sont des jeunes en quête d'argent de poche. Pour moi, ce sont des lueurs d'espoir. Et bien qu'ils ne soient pas performants, durant cette période de stage, faute d'expérience, ils reçoivent la modique somme de 300d. Certains reviennent pour l'été d'après, d'autres, non », renchérit-il en suggérant une contribution salutaire de la part des parties concernées pour des stages mieux rémunérés et nettement plus motivants.