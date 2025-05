Tunisie: L'équipe du pays en stage à Tabarka - Tests grandeur nature...

Profitant de la fenêtre Fifa du mois de juin où aucun engagement officiel n'est au programme, l'équipe nationale affrontera trois bons sparring-partners, le Maroc, le Burkina Faso et la Zambie.

Les « Aigles de Carthage » ont mis le cap sur Tabarka où ils sont en stage. Par ailleurs, notre équipe nationale a effectué, mardi, sa première séance d'entraînement sur place.

Ce rassemblement se tient dans le cadre de la fenêtre Fifa du mois de juin. Une fenêtre durant laquelle il n'y a pas de matchs officiels pour l'équipe de Tunisie.

Le staff technique national en a profité pour programmer trois matchs amicaux contre trois bons sparring-partners.

Si on sait depuis fin février que la Tunisie affrontera le Maroc le 7 juin, on a programmé un test amical le 2 juin à Radès à partir de 18h30 face au Burkina Faso avant de s'envoler pour le Maroc.

D'un simple test à un stage

Au départ, le déplacement au Maroc devait se limiter à un match amical contre le pays hôte. Puis, c'est devenu un stage ponctué par un deuxième test. Par ailleurs, la Zambie a remplacé la Guinée comme sparring-partner que la Tunisie affrontera le 10 juin à Casablanca à 20h00. A noter que la rencontre Maroc-Tunisie se déroulera le 7 juin au stade de Fès à partir de 20h30.

En somme, le staff technique national a bien profité de cette fenêtre Fifa du mois de juin en programmant trois tests grandeur nature face à des sélections africaines de renom.

Mondial des clubs : Ben Romdhane et les joueurs de l'EST ménagés

Pour le second rassemblement d'affilée de la sélection, les joueurs de l'Espérance ne sont pas convoqués. La dernière fois, Sami Trabelsi a ménagé Béchir Ben Saïd et ses camarades en raison de leurs engagements en quarts de finale de la Ligue des champions contre Mamelodi Sundowns. Cette fois-ci, c'est en raison de leur participation à la Coupe du monde des clubs. Pour rappel, la délégation « sang et or » s'envolera pour les Etats-Unis le 6 juin, soit la veille de la rencontre amicale face au Maroc.

Par ailleurs, un autre joueur manquera à l'appel pour la même raison. Il s'agit de Mohamed Ali Ben Romdhane, et ce, à la demande de son nouveau club, Al Ahly d'Egypte, qui participe également à la Coupe du monde des clubs. Les Cairotes veulent profiter de ces jours-ci pour permettre à Mohamed Ali Ben Romdhane de s'acclimater avec son nouvel environnement avant d'embarquer pour les Etats-Unis.

Ceci dit, trois joueurs n'ont pas été convoqués par Sami Trabelsi pour cause de blessure. Il s'agit de Naïm Sliti, Elyès Skhiri et Elias Saâd. Par contre, Alaa Ghram, Yan Valery, Firas Belarbi, Sebastian Tounekti et Aymen Cherni enregistrent leur retour en sélection.

Enfin, Moez Haj Ali, Khalil Ayari, Youssef Snana et Marouène Sahraoui signent leur première convocation en équipe de Tunisie.