Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse généralisée des trois indices phares de la Bourse ce mercredi 28 mai 2025.

A l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 28 mai 2025, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une baisse généralisée de leur niveau.

L'indice BRVM Composite enregistre ainsi un repli de 0,35% à 302,76 points contre 303,83 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 est en baisse de 0,47% à 151,61points contre 152,33 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige a régressé de 0,45% à 125,14 points contre 125,71 points la veille.

La valeur totale des transactions demeure toujours au-dessus du milliard FCFA, passant de 1,006 milliard FCFA la veille à 1,113 milliard FCFA ce mercredi 28 mai 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, il a enregistré une baisse de 41,311 milliards, se situant à 11 675,221 milliards FCFA contre 11 716,532 milliards FCFA le mardi 27 mai 2025. Quant à celle du marché des obligations, elle a enregistré une baisse de 1,592 milliard, passant de 10 542,711 milliards FCFA la veille à 10 541,119 milliards FCFA ce 28 mai 2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 10 935 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 5 255 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 5,61% à 1 600 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 4,81% à 545 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (plus 3,85% à 540 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,34% à 1 200 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 7,11% à 2 220 FCFA), ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 5,41% à 700 FCFA) et BOA Sénégal (moins 2,62% à 4 090 FCFA).