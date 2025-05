Cote d'Ivoire: Présidentielle d'octobre/Jean louis Billon - 'Il ne faut pas s'attendre à une nouvelle révision de la liste électorale'

À cinq mois de l'élection, le Pdci-Rda n'a pas de candidat pour la présidentielle. Et Jean-Louis Billon se propose comme l'alternative à Tidjane Thiam.

Après quelques mois de silence, le candidat déclaré à la présidentielle de 2025, Jean-Louis Billon était face à la presse le 26 mai 2025, dans un réceptif hôtelier d'Abidjan. Réaffirmant son appartenance au parti septuagénaire, Jean-Louis Billon veut être le candidat à la présidentielle de 2025 avec le Pdci-Rda, pour le Pdci-Rda.

« Que le parti ouvre le jeu démocratique les jours à venir. Dans tous les cas, je prends mes responsabilités. Je n'abandonnerai pas mes convictions. Je ne trahirai pas la mémoire de nos illustres présidents », a-t-il souhaité. Non sans manquer d'affirmer qu'il ira « au combat, même en dehors des structures traditionnelles, mais toujours au nom du peuple ivoirien, pour une Côte d'Ivoire plus juste, plus équitable, plus solidaire ».

Le député de Dabakala a déclaré que cette crise qui secoue sa formation politique doit être « une opportunité pour réinventer le Pdci-Rda, pour réconcilier les Ivoiriens, pour refonder notre démocratie ». « Je tends la main à tous. Je n'exclus personne. Je propose un cap, une méthode, une vision. Relevons-nous. Rassemblons-nous. Gagnons ensemble pour une Côte d'Ivoire plus juste, plus forte, plus solidaire ».

Jean-Louis Billon a déploré le fait qu'à quelques mois de la présidentielle, son parti n'ait pas encore de candidat. Le président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam est radié de la liste électorale depuis le 22 avril 2025 en raison de sa double nationalité lors de son enrôlement.

Pour Jean-Louis Billon, le parti doit convoquer un bureau politique pour désigner un candidat : « Le Pdci-Rda doit urgemment convoquer une nouvelle convention démocratique et inclusive pour choisir un candidat légitime, éligible, porteur d'un véritable projet. Je m'adresse à ceux qui rejettent toute alternative à l'actuelle direction. Il y a des moments où l'intérêt du parti et du pays doit primer sur les loyautés personnelles. La présidentielle de 2025 peut redonner au Pdci sa place dans la gouvernance ou signer sa fin politique. Quel que soit le candidat désigné par une convention équitable, c'est l'unité du parti derrière ce candidat qui fera la différence ».

Pour lui, « le Pdci ne peut se permettre de rater l'échéance de 2025. Ce serait une abdication totale ». « Nous devons aller à une vraie convention, désigner le meilleur d'entre nous et partir en ordre de bataille pour reconquérir le pouvoir et honorer les mémoires de Félix Houphouët-Boigny et d'Henri Konan Bédié », a-t-il renchéri. Rejetant la convention organisée par son parti qui a désigné Tidjane Thiam comme candidat à la présidentielle.

Avant d'annoncer de grandes tournées à travers le pays pour aller à la rencontre des Ivoiriens pour les écouter, leur parler, partager sa « vision et construire, ensemble, une Côte d'Ivoire nouvelle ».

Alors que des partis de l'opposition réclame une nouvelle révision de la liste électorale, Jean-Louis Billon fait une autre lecture du sujet. « Relativement à la révision de la liste électorale, il ne faut pas s'attendre à une révision. Le pouvoir ne va pas nous faire la passe pour réviser la liste électorale. Cela ne se fera pas. Il y a eu une révision l'année dernière et nous-mêmes, au Pdci, nous n'avons rien fait. Mais, il faut participer aux élections », a-t-il signifié. Ouvrant toutefois une brèche sur le débat : « Si on veut changer le pouvoir, il faut que ce soit de façon démocratique. Peut-être que des arrangements politiques permettront d'inscrire certaines personnes sur la liste électorale ».

A propos de la double nationalité, Jean-Louis Billon a déclaré que « l'article 48 interdit la double nationalité dès lors que vous choisissez une autre nationalité. Mais si vous ne choisissez pas, vous n'êtes pas concerné. C'est là toute la nuance ». Notant que « celui qui veut être Président de la République doit respecter la loi, puisqu'il est appelé à en être le garant demain ».