Tunisie: Gafsa - Le transport du phosphate est de retour

Ce mardi 27 mai 2025 marque un jalon significatif pour l'industrie extractive tunisienne. Après une longue période d'inertie, le convoi commercial acheminant le phosphate a de nouveau emprunté les rails, entamant son parcours depuis la laverie d'Om Larayes pour converger vers les complexes industriels du Groupe chimique tunisien (GCT) situés à Gafsa. Cet événement n'est pas anodin ; il symbolise une véritable bouffée d'oxygène pour un secteur vital de l'économie nationale.

Cette reprise tant attendue du transport ferroviaire survient après une interruption prolongée de huit années, une période marquée par des défis d'une ampleur considérable. La détérioration avancée du réseau ferroviaire, notamment le tronçon crucial de la ligne numéro 15 reliant la station de Métlaoui à Redeyef, avait rendu l'acheminement du minerai impossible. À l'origine de cette défaillance infrastructurelle, des inondations dévastatrices survenues en 2017, auxquelles se sont ajoutées des périodes de perturbation sociale, matérialisées par des sit-in de chômeurs. Ces événements avaient plongé la filière dans une léthargie préjudiciable.

La relance de l'opération de chargement et de commercialisation du phosphate, directement depuis les installations de la laverie de Moularès, revêt une importance stratégique et économique de premier plan. Elle est intrinsèquement liée à l'amélioration de la rentabilité de la Compagnie des phosphates de Gafsa. Plus qu'un simple flux de marchandises, cette reprise permet à la CPG de se positionner activement sur le marché, de satisfaire les attentes de ses clients, au premier rang desquels le Groupe chimique tunisien, et, par extension, de consolider et d'accroître ses propres capacités commerciales et logistiques.

Il est impératif de souligner que d'importantes réserves de phosphate, estimées à près de 900.000 tonnes, sont actuellement stockées à la laverie de Moularès, prêtes à être acheminées et valorisées. Ce volume colossal représente un potentiel de production et d'exportation considérable, dont la mobilisation dépend entièrement du rétablissement de cette liaison ferroviaire essentielle.

L'importance de cette reprise en cette période est inestimable. La Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) en a un besoin impératif, quasi vital, pour insuffler un dynamisme renouvelé à l'ensemble de ses opérations. En assurant une réponse directe et efficiente à la demande de ses clients, la CPG peut non seulement relancer sa production à plein régime, mais aussi capitaliser sur ces flux pour renforcer sa position sur le marché national et international. Cette impulsion est cruciale pour sa croissance, sa viabilité économique et, par extension, pour le rôle fondamental qu'elle joue dans l'équilibre macroéconomique de la Tunisie.