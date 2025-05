Algérie: Signature d'une convention de coopération entre le ministère de la Jeunesse et les anciens scouts musulmans algériens

Alger — Le ministère de la Jeunesse et les anciens scouts musulmans algériens (SMA) ont signé, mercredi, une convention-cadre de coopération et de partenariat visant à lancer et à mettre en oeuvre le programme national baptisé "Génération citoyenne, génération engagée", a indiqué un communiqué du ministère.

Ce programme vise à "inculquer la culture de la discipline et le civisme aux enfants et aux jeunes par le biais d'activités éducatives interactives au sein des établissements de jeunesse et des sièges des anciens scouts aux niveaux local et national", a précisé le communiqué.

Cette convention, signée à l'occasion de la célébration de la Journée nationale des scouts musulmans (27 mai), est "le fruit d'un partenariat basé sur la confiance", mettant à profit l'expérience des scouts pour "renforcer l'engagement et la participation des jeunes à la vie publique et contribuer à la formation d'une génération engagée au service de la patrie".