Algérie: Réunion du Gouvernement - Plusieurs secteurs à l'ordre du jour

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen de communications relatives au programme de la famille productive, la formation professionnelle, la sécurité hydrique, la campagne de moisson-battage 2025 et le renforcement de la présence des entreprises nationales sur les marchés internationaux, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé ce mercredi 28 mai 2025, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen du cadre réglementaire relatif aux conditions et modalités du bénéfice du programme de la famille productive, qui prévoit l'octroi d'aides au profit de certaines catégories, notamment les femmes rurales et les femmes au foyer, leur permettant d'exercer des activités génératrices de revenus et d'améliorer leur statut social et économique, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de l'engagement indéfectible de Monsieur le président de la République à maintenir le caractère social de l'Etat.

Le Gouvernement a également entendu une communication sur la création de centres d'excellence de formation professionnelle, s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche visant à offrir une formation professionnelle de qualité, permettant de répondre aux besoins du marché du travail et d'accompagner la dynamique de développement local et national que connait le pays.

Par ailleurs, et dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité hydrique impulsée par Monsieur le président de la République, le Gouvernement a entendu une communication sur la fabrication locale des membranes de stations de dessalement d'eau de mer, étant l'un des axes clés pour le renforcement de l'autonomie stratégique de l'Algérie en matière de production des membranes, tout en optimisant les coûts et les délais d'approvisionnement.

Le Gouvernement a, en outre, entendu une communication sur la campagne de moisson-battage 2025, qui a permis d'examiner les conditions de déroulement de cette opération au niveau des wilayas du Sud, et les moyens mobilisés par les Pouvoirs publics pour en assurer la réussite, ainsi que le suivi des préparatifs en cours pour le lancement de l'opération dans les autres wilayas du pays.

Enfin, et dans le cadre des efforts déployés pour le renforcement de la présence des entreprises nationales sur les marchés internationaux et la promotion des exportations, le Gouvernement a entendu une communication sur la situation de la certification et de l'accréditation, ainsi que sur les perspectives de développement du cadre réglementaire et opérationnel y afférent de manière à permettre aux entreprises nationales d'améliorer leur compétitivité et de garantir la conformité de la qualité de leurs produits aux normes internationales".