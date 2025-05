Sénégal: Dialogue national - Ndongo D plaide pour une revalorisation du secteur culturel

Dakar — L'artiste rappeur Ndongo D, membre du groupe Daara J Family, a appelé, mercredi, à une meilleure prise en compte du secteur culturel dans les politiques publiques, estimant que la culture doit occuper une place centrale dans le nouveau contrat social en discussion dans le cadre du dialogue national.

Prenant la parole au nom des acteurs culturels lors de la cérémonie d'ouverture, il a déclaré que "l'art ne se limite pas au divertissement", mais constitue un "levier important de transformation sociale".

"Je me tiens devant vous aujourd'hui non seulement en tant qu'artiste mais aussi en tant que citoyen engagé, témoin des espoirs, des doutes et des résistances de notre peuple", a-t-il dit devant le chef de l'État, les autorités étatiques, les représentants des forces vives de la nation et les partenaires sociaux qui ont pris part à cette rencontre.

Ndongo D a soutenu que la culture joue un rôle "fondamental dans la construction de la paix, la préservation de la mémoire collective et l'éducation citoyenne". Il a notamment insisté sur le rôle des artistes comme "lanceurs d'alerte, éducateurs populaires, créateurs de valeurs économiques et sociales".

Il a dénoncé la précarité dans laquelle évoluent les acteurs culturels, évoquant la piraterie des oeuvres, le manque d'infrastructures, l'absence de reconnaissance professionnelle et les difficultés d'accès au financement.

"Nos espaces de création agonisent. Nos statuts restent précaires. Et pourtant, nous continuons à créer. Mais cela ne peut durer sans reconnaissance juridique, sans politique culturelle ambitieuse, sans soutien à la formation, à la mobilité et à l'exportation de nos talents", a-t-il souligné.

Dans ce sens, le rappeur a proposé la signature d'un "pacte culturel national" entre l'État, les artistes et les communautés, visant à "asseoir une politique culturelle cohérente et inclusive."

Ce pacte devrait, selon lui, prévoir l'organisation d"'assises nationales de la culture tous les deux ans, la mise en place d'un fonds d'innovation culturel transparent, ainsi que l'intégration de la culture dans les politiques d'éducation, de développement territorial, de diplomatie et de cohésion sociale."

"Ce dialogue national est une opportunité. Si nous voulons rebâtir la confiance et construire un Sénégal uni, la culture doit être un pilier central du nouveau contrat social", a-t-il affirmé.

Ndongo D a en outre réitéré l'engagement des artistes pour la paix et la stabilité, rappelant que ces derniers ont toujours joué un rôle de premier plan dans les moments cruciaux de l'histoire nationale.

"Quand le pays vacille, nous chantons l'unité. Quand la jeunesse doute, nous lui parlons d'espoir. Aujourd'hui encore, nous sommes prêts à jouer pleinement notre rôle pour un Sénégal juste, plus solidaire et plus vivant", a-t-il martelé.

Le Dialogue national, initié par le président de la République pour recueillir les contributions de l'ensemble des composantes de la nation, se veut un cadre d'écoute, de concertation et de construction collective, dans un contexte de refondation des institutions et de consolidation de la paix sociale.