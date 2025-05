Sénégal: «Conforter la démocratie», objectif du dialogue national ouvert à Dakar jusqu'au 4 juin

Au Sénégal, partis politiques, et représentants de la société civile débattent pendant une semaine sur des mesures à prendre pour consolider la démocratie. Jusqu'au 4 juin, 800 participants sont réunis pour un grand dialogue national sur le système politique sénégalais. Parmi les thèmes abordés : la rationalisation des partis politiques ou encore la transformation du Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle pour plus d'indépendance.

Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a rappelé l'importance de ces rencontres pour « renforcer les acquis démocratiques » et s'est engagé à respecter les droits de l'opposition. « Mon rôle en tant que garant de l'unité nationale est de tendre la main à toutes et à tous pour rassurer, rassembler, apaiser et réconcilier afin de conforter la paix » a-t-il déclaré à l'ouverture des travaux.

Après trois ans de tensions politiques inédites au Sénégal et jusqu'à la tenue de la présidentielle, pour Fadel Barro, fondateur du mouvement Y'en à marre, ce dialogue doit servir à « d'abord donner une chance au pays de retrouver sa sérénité politique, donner une chance au dialogue en temps de paix, ce que l'on n'a pas souvent fait dans ce pays ».

Rationaliser le nombre de partis politiques, structurer leur financement, se pencher aussi sur le système de parrainage des candidats, autant de questions abordées durant ce dialogue national. Pour Anta Babacar Ngom, à la tête de l'Alternative pour la relève citoyenne et candidate à la dernière présidentielle, ces questions sont aujourd'hui centrales. « Parce que nous sommes une démocratie et nous tenons à rester une démocratie. Et si on veut engager aujourd'hui les partis politiques dans les débats économiques, il faut les structurer. Il y a quand même 386 partis politiques au Sénégal pour un pays de 18 millions d'habitants. Donc, il faut remettre de l'ordre dans tout ça ».

La justice également en question

Autre attente formulée par les participants à ce dialogue, celle d'améliorer le système judiciaire et notamment de la Haute Cour de justice qui examine en ce moment des possibles détournements de fonds d'anciens ministres. Amadou Ba, est arrivé 2e à la présidentielle, et il estime dépassé, aujourd'hui, « D'avoir des juridictions au sein desquelles il n'est pas possible de faire appel. Une juridiction qui reflète un peu la majorité parlementaire. Je pense que la justice doit être rendue dans des conditions de transparence absolue ».

C'est donc un programme ambitieux qui attend les quelque 800 participants, partis politiques, universitaires, artistes et membres de la société civile. Ils ont jusqu'au 4 juin pour formuler leurs recommandations.