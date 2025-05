Sénégal: Transition énergétique juste - Un plan national de formation des acteurs territoriaux en cours d'élaboration (officielle)

Dakar — La coordonnatrice de la cellule Transition énergétique, Yaye Catherine Diop Thiam, du ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines, a annoncé mercredi l'élaboration en cours d'un plan national de formation sur la transition énergétique juste visant à renforcer les capacités des acteurs territoriaux.

"Nous sommes en train de travailler, suite à la finalisation du plan d'ajustement du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), à un plan national de formation qui permettra d'organiser des ateliers de renforcement de capacités et de sensibilisation des acteurs sur toute l'étendue du territoire", a-t-elle déclaré à l'ouverture d'un atelier sur la transition énergétique juste.

Ce programme de formation est élaboré en collaboration avec le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines et bénéficie du soutien de partenaires comme l'African Climate Foundation (ACF) et le Centre de recherche et d'action pour le développement durable en Afrique (CRADESC), a-t-elle précisé.

Yaye Catherine Diop Thiam a renseigné également qu'un "mémorandum d'entente" est en cours de préparation avec les organisations partenaires.

Mme Thiam a estimé qu'il est nécessaire de territorialiser la transition énergétique, en l'ouvrant à d'autres acteurs, au-delà des grandes villes et des grandes entreprises.

Elle a dans ce sens plaidé pour une implication renforcée des acteurs des collectivités territoriales, du secteur privé local et de la société civile, afin d'identifier des mécanismes de financement adaptés à la transition énergétique à chaque zone économique du pays.

Mme Thiam a expliqué qu'en matière de financement de la transition énergétique, tous les types de financement ne sont pas adaptés à toutes les zones économiques du pays. Elle a appelé ainsi à identifier ces zones afin d'y mettre en oeuvre des projets de financement adaptés à la transition énergétique.

La coordonnatrice de la cellule Transition énergétique du ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines a réaffirmé l'engagement de l'État à atteindre l'accès universel à une énergie durable, fiable et à moindre coût sur l'ensemble du territoire national, tout en mettant l'accent sur la formation des équipes locales et la création de plans d'énergie territoriaux.

Le Partenariat pour une transition énergétique juste est un mécanisme de coopération financière visant à aider une économie émergente fortement dépendante des énergies fossiles à réaliser une transition énergétique juste, vers un modèle plus soutenable basé sur les énergies renouvelables.