Sénégal: Kaolack - Les préparatifs des examens scolaires au menu d'une réunion

Kaolack — Le préfet du département de Kaolack (centre), Latyr Ndiaye, a organisé, mercredi, une réunion du Comité départemental de développement consacrée aux préparatifs des examens scolaires, prévus dans trois semaines, a constaté l'APS.

"A travers cette rencontre, nous avons voulu essayer de mutualiser les forces et les moyens pour assurer un bon déroulement des examens. Et le plus important, c'est de faire tout pour que les établissements scolaires qui sont retenus comme centres d'examen soient fonctionnels et accessibles en termes de commodité et de propreté", a assuré le préfet de Kaolack.

Les différents acteurs ont planché sur des questions relatives à la bonne organisation du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE), de l'entrée en sixième et du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), notamment le convoyage et la sécurisation des épreuves et des centres d'examen, la mise en mouvement des personnels impliqués dans ce processus, entre autres.

"Un accompagnement particulier est attendu des communes, surtout pour ce qui concerne les centres d'examen qui se trouvent dans le ressort territorial. Parce qu'au-delà de l'appui en carburant, des efforts doivent être faits pour que les acteurs impliqués dans l'organisation de ces examens soient dans de bonnes conditions", a plaidé Latyr Ndiaye.

Pour sa part, Amadou Dia, inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Kaolack commune a appelé à une "implication active" des collectivités territoriales et des autres acteurs du système éducatif. Des dispositions idoines doivent être prises pour un bon déroulement de ces examens, a-t-il insisté.

"Les examens ne sont pas seulement l'affaire des seules autorités scolaires. Ils doivent surtout être l'affaire de toute la communauté. Et nous osons croire qu'à l'heure du bilan, l'implication de toutes les familles d'acteurs sera significative afin d'avoir de bons résultats", a-t-il dit.

Pour l'année scolaire 2024-2025, le département de Kaolack présentera, au CFEE et à l'entrée en sixième, 6 519 candidats, dont 2 884 garçons et 3 635 filles, soit 2 649 garçons et 3 367 filles en option française et 235 garçons et 268 filles pour l'arabe, a signalé Malick Sow, IEF de Kaolack département.

Quant au BFEM, ils seront 4 390 candidats en lice, dont 2 007 garçons et 2 383 filles, soit 1 937 garçons et 2 297 filles en option française et 70 garçons et 86 filles pour l'arabe, tous répartis dans 32 centres d'examen et 35 jurys, a-t-il précisé. Quatre-vingt-dix secrétaires, 448 surveillants et 468 correcteurs, soit 1 041 agents seront déployés pour ces examens, a-t-il ajouté.

Concernant la commune de Kaolack, 4 920 candidats seront en lice pour espérer décrocher le CFEE et l'entrée en sixième, soit 1 935 garçons et 2 726 filles en option française et 127 garçons et 259 filles en option arabe, a signalé Amadou Dia.

Les candidats sont répartis dans 37 centres gérés par 185 secrétaires et 511 surveillants, soit un total de 733 personnes, a ajouté l'IEF de Kaolack commune.

En ce qui concerne le BFEM, ils seront 4 149 candidats dont 1 635 garçons et 2 379 filles dans la commune, soit 79 garçons et 56 filles pour l'arabe, qui seront répartis dans 20 centres d'examen, 22 jurys, avec 118 secrétaires et 428 surveillants, faisant un total de 560 personnes directement impliquées.