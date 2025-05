Sénégal: La FAO va accompagner 40 jeunes entrepreneurs agricoles de Thiès et Saint-Louis (Responsable)

Saint-Louis — Quarante entreprises agricoles gérées par des jeunes des régions de Thiès (ouest) et de Saint-Louis (nord), vont bénéficier d'un accompagnement de la FAO, a annoncé Yannick Fiedler, chef d'équipe chargé de la promotion des investissements agricoles responsables au siège de l'Agence onusienne à Rome (Italie).

"Dans le cadre de ce programme-là, la FAO va appuyer conjointement avec l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) 40 entreprises, 20 au niveau de Saint-Louis et 20 au niveau de Thiès", a dit M. Fiedler.

Il s'exprimait mercredi à Saint-Lois à l'occasion de l'ouverture d'une formation des comités techniques nationaux, des comités de sélection, et des équipes de sensibilisation désignées dans la mise en oeuvre des différentes phases de l'Agri-accélérateur 2.0 au Sénégal et en Mauritanie.

Au Sénégal, ce projet sera mis en oeuvre à Saint-Louis (filières rizicoles et oignons) et Thiès (filières ostréicole et mangue).

Selon le représentant de la FAO, "il s'agit d'un accompagnement holistique qui sera mis à disposition des porteurs de projets".

Ainsi, a-t-il dit, "pendant six mois, nous allons les outiller pour structurer un plan d'affaires bancable et responsable".

"En fin de parcours, les 50 pourcent meilleurs porteurs de projets recevront par ailleurs une incitation financière", a ajouté M. Fiedler.

Khadim Diop, président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS), a salué la mise en place de ce projet.

Il a remercié la FAO qui a compris "que l'agriculture ne peut se développer sans la jeunesse".

Selon lui, les institutions de jeunesse des deux pays (Sénégal et Mauritanie) collaborent dans beaucoup de domaines surtout dans celui de l'agriculture.

Abdoukhadre Dieylani Ba, adjoint au préfet du département de Saint-Louis, s'est félicité du partenariat entre la FAO et le Sénégal et la Mauritanie, dans le cadre du projet Pool Agri Accélérateur 2.0 (0:59) qui concerne les deux pays frères.

Il a affiché "l'engagement des autorités sénégalaises à accompagner ce projet".

Kheijtrat Med Vall, Hakem de Rosso, équivalent du préfet, a pris part à cet atelier ainsi que d'autres représentants d'institution de jeunesse de la Mauritanie.

La FAO organise une série d'activités visant à stimuler et pérenniser les investissements agricoles responsables des très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME) menés par les jeunes au Sénégal et en Mauritanie à travers le projet "Agri-accélérateur", renseigne un document remis à la presse.

Ce projet offre un accompagnement sur mesure à un nombre sélectionné de jeunes agri entrepreneurs établis dans des régions et des filières à fort potentiel afin qu'ils puissent étendre leurs projets, précise-t-on dans la même source.