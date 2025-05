Burkina Faso: Plus de 100 civils tués dans plusieurs villages dans le nord, l'armée et des VDP accusés

Mercredi 21 mai, plus de 100 civils ont été tués dans plusieurs villages des communes de Dori et Gorgadji, dans la région du Sahel, dans le nord du pays. Selon plusieurs sources locales jointes par RFI, ce massacre a été commis par un convoi de l'armée et des VDP. Parmi les personnes tuées figurent notamment des femmes, des personnes âgées et même des nourrissons. Des photos et vidéos authentifiées corroborent ces faits mais pour le moment, il n'y a eu aucune réaction officielle de la part des autorités du pays.

« Ma femme et mon enfant de deux mois ont été tués », témoigne un homme à RFI. Il a aussi perdu sa soeur et son bébé de moins d'un mois dans ce massacre, qu'il attribue à l'armée burkinabè et aux volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

« Dans ma famille, douze personnes ont été tuées », déclare de son côté un autre témoin. « Des femmes, des enfants et même des bébés attachés sur le dos de leurs mères n'ont pas été épargnés. Seuls ceux qui ont pu fuir ont pu échapper à la mort », nous confie-t-il.

« Ils m'ont laissé pour mort »

Un septuagénaire raconte, avec une voix triste et tremblante, avoir été blessé par balles. « Ils m'ont trouvé dans ma case et m'ont tiré dessus. Ils m'ont laissé pour mort, c'est pourquoi je suis encore en vie. Je loue la grâce de Dieu », conclus le vieil homme.

Selon plusieurs sources communautaires, entre Tafagou et Nobiol, 105 personnes ont été tuées. Les victimes ont ensuite été enterrées dans différentes fausses communes.

Les militaires et VDP mis en accusation dans ces massacres font partie d'un convoi qui revenait de la localité de Aribinda, en partance pour Dori, chef-lieu de la région du Sahel. Cette région est en proie à des attaques jihadistes depuis plusieurs années. Pour l'instant, aucune communication officielle des autorités n'a eu lieu sur ce nouveau massacre.