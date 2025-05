Kenya: Décès de l'écrivain kenyan Ngugi wa Thiong'o à l'âge de 86 ans

Dakar — L'écrivain kényan Ngugiwa Thiong'o, considéré comme l'un des plus grands romanciers africains de langue anglaise, est décédé jeudi à Nairobi, à l'âge de 86 ans, a appris l'APS de sources médiatiques.

Ngugiwa Thiong'o a rendu l'âme dans un établissement hospitalier de la capitale kényane, où il avait été admis il y a plusieurs semaines.

De son vrai nom James Ngugi, Il est né en 1938 dans la région de Limuru, au centre du Kenya.

Il s'est imposé sur la scène littéraire africaine dès les années 1960, avec des oeuvres majeures telles que Weep Not, Child (1964), The River Between (1965), A Grain of Wheat (1967) et Petals of Blood (1977).

Romancier, essayiste, dramaturge et universitaire, Ngugi était également connu pour son engagement en faveur des langues africaines, notamment le kikuyu, dans lequel il a choisi d'écrire à partir des années 1980, après avoir renoncé à l'usage de l'anglais.

Son militantisme lui a valu la prison sous le régime autoritaire de Daniel Arap Moi. Contraint à l'exil, il s'était installé aux États-Unis, où il a enseigné dans plusieurs universités, notamment à l'Université de Californie à Irvine.

Son oeuvre, traduite dans de nombreuses langues, a influencé plusieurs générations d'écrivains et d'intellectuels africains.

De nombreuses réactions ont été enregistrées au Kenya et dans le reste du continent à l'annonce de son décès, pour saluer la mémoire d'une figure majeure de la littérature africaine contemporaine.

Les autorités kényanes ont annoncé qu'un hommage national lui serait rendu.