Sénégal: Festival international de jazz de Saint-Louis - La 33e édition officiellement lancée

Saint-Louis — La 33e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis a été officiellement lancée mercredi soir, en présence d'autorités administratives et de grands noms de ce style musical, a constaté l'APS.

Le mythique bateau de croisière "Bou El Mogdad" a accueilli la cérémonie de lancement ponctuée de sonorités jazzy portées par une musique douce.

La compagnie de l'animateur culturel Papa Samba Sow, plus connu sous le surnom de "Zoumba", avait donné un avant-goût de la cérémonie avec une prestation bien appréciée.

Dans son adresse, le secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, a exprimé "toute la reconnaissance de l'État du Sénégal à l'endroit des organisateurs du Festival international de jazz de Saint-Louis", un "rendez-vous culturel de dimension mondiale", selon lui.

"Un événement devenu un marqueur essentiel de notre identité artistique et moteur de rayonnement pour notre pays. Saint-Louis Jazz n'est pas seulement une manifestation musicale, mais un véritable tremplin pour l'éclosion des jeunes talents", a-t-il souligné.

Ce festival constitue également "une vitrine de promotion et de valorisation de la destination Sénégal et de notre patrimoine culturel", a ajouté le secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique.

Selon le président de l'association Saint-Louis Jazz, Idriss Benjelloun, cet événement est un moment de partage, mais également de passion autour de la musique.

"C'est avec une immense joie et une profonde émotion que je me tiens aujourd'hui encore devant vous pour célébrer le lancement de la 33e édition du Festival international de Jazz de Saint-Louis [qui se poursuivra jusqu'au premier juin]. Un moment tant attendu, un moment de partage et de passion autour de la musique qui nous unit tous", a déclaré M. Benjelloun.

Il a par ailleurs rendu hommage à ses prédécesseurs, dont le président d'honneur de l'association Saint-Louis Jazz, Ibrahima Diop.

Pape Ibrahima Faye, adjoint au maire de Saint-Louis chargé de la culture, considère que le Festival international de jazz de Saint-Louis "offre une lueur d'espoir" et "rappelle que la musique est un langage universel".

Il a réaffirmé la volonté de la commune de collaborer avec la nouvelle équipe de l'association Saint-Louis Jazz.

De nombreuses personnalités ont assisté à la cérémonie de lancement officiel du 33e Festival international de jazz de Saint-Louis, dont le gouverneur de la région, Al Hassan Sall, le préfet du département, Abou Sow, le président de l'Académie du Jazz de Paris, Jean-Michel Proust.

Le groupe Saïko Nata, soutenu par le Festival de jazz des cinq continents de Marseille et le chanteur portugais Salvador Sobral, figurent parmi les têtes d'affiche annoncées, la participation de ce dernier artiste ayant été facilité par l'ambassade du Portugal et l'Institut Camões.

La programmation inclut également Marco Mezquida & Tornado Trio (Espagne), la Metz Foundation (Luxembourg), Rosa Brunello (Italie) et Arnold Dolmen (France), grâce au soutien des représentations diplomatiques et instituts culturels de leurs pays respectifs.