Sénégal: Finance carbone - Daouda Ngom prône 'une approche inclusive et concertée' des pays africains

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a souligné, mardi, à Pointe Sarène (Mbour, ouest), la nécessité pour les pays africains d'adopter "une approche inclusive et concertée", pour arriver à des résultats tangibles en matière de financement du climat.

"Pour arriver à des résultats tangibles, notamment dans le domaine des mécanismes des marchés carbone, il est nécessaire d'adopter une approche inclusive et concertée", a-t-il dit, à l'ouverture d'un atelier technique de l'Alliance ouest-africaine sur les marchés carbone.

Seize pays d'Afrique de l'Ouest étaient représentés à cette rencontre initiée par l'Alliance ouest-africaine sur les marchés carbone et la finance climatique.

Cet atelier se tient en prélude au deuxième hub ouest-africain sur les marchés carbone, une rencontre dédiée à la question.

"Il est aujourd'hui reconnu l'urgence d'une coopération entre toutes les parties impliquées, pour relever le défi des changements climatiques", a dit Daouda Ngom.

La deuxième édition du hub ouest-africain sera axée sur le thème "Débloquer les marchés du carbone pour renforcer la souveraineté économique des pays membres de l'Alliance".

Ce thème "incarne notre ambition collective de bâtir une Afrique plus forte, plus solidaire et durable, dans un monde en pleine mutation", a estimé le ministre sénégalais.

Selon lui, "un meilleur accès aux marchés [carbone] peut contribuer, non seulement à valoriser les actions en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, mais aussi à renforcer la résilience des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie, les transports et la santé".