Sénégal: Gestion administrative - Des comptables des matières formés à Kaolack

Kaolack — Les comptables des matières des services du ministère du Tourisme et de l'Artisanat participent à une session de renforcement de capacités visant à améliorer leurs performances dans la gestion administrative et la comptabilité des biens publics, a constaté l'APS.

Organisée par la Direction de l'administration générale et de l'équipement dudit ministère, cette session ouverte mercredi, à Kaolack (centre), vise à renforcer les capacités des agents impliqués dans la gestion administrative et la comptabilité des biens publics.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la dynamique de mise en oeuvre des dispositions du décret n° 2018-842 du 09 mai 2018, modifié par le décret nº 2021-06 du 06 janvier 2021, relatives à la comptabilité des matières, en vue de promouvoir une "gestion rigoureuse, transparente" et conforme des ressources matérielles de l'État, a précisé Seynabou Niang, secrétaire générale du ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

"La directive n°3/2012/CM/UEMOA relative à la comptabilité des matières impose à l'ensemble des structures publiques une gestion responsable, traçable et conforme aux biens et ressources de l'Etat. Elle est transposée dans notre législation nationale par le décret n° 2018-842 du 09 mai 2018, modifié par le décret nº 2021-06 du 06 janvier 2021", a rappelé l'adjoint au gouverneur de Kaolack chargé du développement, Mamadou Habib Kamara.

"Se conformant à la règlementation et pour plus de sécurité juridique et de transparence dans la gestion des biens, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a procédé à la nomination d'un comptable principal et des comptables secondaires des matières", a-t-il signalé.

L'adjoint au gouverneur de Kaolack chargé du développement a estimé que ce département ministériel est soucieux de la qualité du travail de ses agents et 'conscient" de l'importance de leur capacitation pour plus de performances dans leurs actions.

"Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a également inscrit, dans ses actions phares, des formations en comptabilité des matières mais également dans les domaines des marchés publics, de la communication administrative, de l'éthique et de la déontologie", a ajouté l'autorité administrative.

Mamadou Habib Kamara a rappelé que la comptabilité des matières, à travers les nouvelles directives de l'UEMOA, est devenue plus que prioritaire pour asseoir une bonne programmation budgétaire et, de manière générale, un budget sincère.

Selon lui, avec l'introduction de nouveaux acteurs tels que les magasiniers, les comptables d'ordre, et les comptables centralisateurs, la bonne tenue de la comptabilité des matières devient un impératif de sécurité juridique et de transparence, mais surtout d'une administration qui se veut "chantre de la rationalisation et de l'efficacité publique".