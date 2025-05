Mali: Les militants pro-démocratie restent mobilisés malgré les détentions illégales

Au Mali, on est toujours sans nouvelles des trois personnalités politiques enlevées il y a trois semaines par la Sécurité d'État. Alhassane Abba et Abdoul Karim Traoré, du parti Codem et de la coalition Jigiya Kura, et El Bachir Thiam, du parti Yelema, ont été enlevés entre le 8 et le 11 mai derniers. Ils sont détenus depuis dans un lieu secret. Leurs proches sont dans l'angoisse. Ces enlèvements et la dissolution des organisations politiques du pays, le 13 mai, ont largement étouffé le mouvement pro-démocratie qui avait éclos au début du mois. Malgré tout, ses partisans continuent de prendre des initiatives.

« Les parents sont inquiets », confie un proche d'El Bachir Thiam, « il faut être patient, pose un autre, ils leur font peur et ensuite, ils les libèreront ». Et de citer le cas d'Alou Badra Sacko, figure de la société civile malienne, libéré samedi dernier après avoir passé deux mois dans une geôle secrète de la Sécurité d'État. Un procédé violent, illégal, mais redoutablement efficace : depuis, toutes les voix qui, comme lui, dénonçaient les nouvelles taxes sur les services téléphoniques, jugées « injustes », se sont tues.

Des comités de soutien ont été mis en place pour accompagner les familles, moralement et financièrement. « Thiam a deux jeunes enfants », rappelle l'un de ses amis. « C'est la tristesse et la désolation », témoigne-t-on encore dans l'entourage d'Alhassane Abba et d'Abdoul Karim Traoré. Des prières collectives sont organisées chaque vendredi au domicile d'Alhassane Abba, pour sa libération et celle de tous les prisonniers d'opinion.

Appel à « libérer » le pays

Le risque de répression, judiciaire ou physique, s'avère effectivement très dissuasif. Les scènes de contestation inédites du début du mois, avec des centaines de Maliens demandant, dans les rues de Bamako, la fin de la dictature et l'organisation d'élections, ne se sont plus reproduites.

Pour autant, les militants pro-démocratie continuent de prendre des initiatives. Le président du parti Codem et de la coalition Jigya Kura - désormais dissous - Housseini Amion Guindo, a publié mercredi sur les réseaux sociaux un appel pour « une troisième voie ». « Sommes-nous condamnés à choisir entre la dictature » des militaires au pouvoir et « le projet obscurantiste des islamistes ? », interroge l'ancien ministre. Caché « quelque part au Mali », Housseini Amion Guindo enjoint tous les citoyens maliens à « libérer » le « pays pris en otage ».

Pétition en ligne et procédures judiciaires

Plus sobrement, les intellectuels maliens qui avaient publié la semaine dernière une tribune pour « la préservation de la République » et « des libertés et droits fondamentaux » ont mis leur texte en ligne ce mercredi, sous forme de pétition.

Plusieurs procédures judiciaires contestant la dissolution des organisations politiques sont également en cours, devant des tribunaux de grande instance de Bamako et devant la Cour suprême, à l'initiative d'une dizaine d'anciens dirigeants de partis aujourd'hui dissous.