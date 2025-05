Kenya: Fin des consultations nationales sur les violences faites aux femmes

Le Kenya a achevé ce mercredi 28 mai ses consultations publiques nationales sur la question des violences faites aux femmes et des féminicides. Pendant un mois, une commission mise en place par le gouvernement a fait le tour du pays pour recueillir témoignages et recommandations auprès de la population kényane. Un rapport doit ensuite être remis au président kényan.

Quand elle prend le micro, Huleika Youssouf Dafala se présente comme une rescapée. « J'ai été violée à l'âge de 13 ans et je suis tombée enceinte. Je l'ai dit à mon grand-père, mon père, ma mère, mais le violeur faisait partie de la famille alors personne ne m'a crue. On m'a reproché de trainer dans les rues et de ne pas être une bonne fille », dit-elle.

Le tabou social, les préjugés, l'indifférence des agents de police, le manque de moyens du système judiciaire au Kenya... Tous les sujets sont abordés au cours de ces consultations. Wangeshi Washira, du Centre d'éducation et de sensibilisation aux droits, a amené une liste de recommandations. « Les questions de violences faites aux femmes doivent être enseignées à l'école. Il faut aussi que les réseaux sociaux travaillent à changer les normes sociales. Il faut un fonds d'urgence pour soutenir les victimes. Il faut aussi parler d'autonomie financière car quand on dépend de son violeur, on a très peu de choix », énumère-t-elle.

« On a découvert bien plus de choses que prévu »

Après un mois d'auditions, Nancy Baraza, présidente de la commission sur les violences faites aux femmes, ne cache pas son inquiétude. « On a découvert bien plus de choses que prévu. Un très haut niveau de violences faites aux femmes, y compris des enfants, à partir de 3 ans, dans le soi-disant sanctuaire que représente leur foyer. Le facteur culturel y participe beaucoup. Les gens qui osent parler sont ostracisés. Notre tissu social est en lambeaux », dit-elle.

La commission doit remettre son rapport au président kényan, mi-juin. D'après l'organisation Femicide count Kenya, plus de 500 femmes ont été assassinées entre 2019 et 2024.